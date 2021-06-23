Торговый квартал Alfraganus сможет расположить на своей территории более 500 помещений от 32 до 3244 кв. м для любого вида бизнеса. Индивидуальные технические характеристики каждого помещения, а также 14 типов фасадного оформления помогут открыть здесь магазины одежды, супермаркеты, салоны красоты, аптеки, филиалы банков, рестораны и многое другое.

Первые 262 помещения торгового квартала будут введены в эксплуатацию уже в марте 2022 года и на момент сдачи первой фазы капитализация составит до 30%. Это значит, что менее, чем через 10 месяцев владельцы первых проданных помещений смогут начать зарабатывать на аренде.





Брендами, которые уже выбрали Alfraganus следующим этапом развития, стали мировые франшизы Tommy Jeans, Calvin Klein, Timberland, Karl, Sacoor Brothers и многие другие. Наряду с ними будут представлены местные бренды REDTAG, Respect, MEDIAPARK, Senorita Ноme, Belissimo Pizza, Torento и другие.

Важной особенностью торгового квартала, которая делает Alfraganus выгодным, является шестиметровая высота потолков. Это дает возможность реализовать два уровня и тем самым уменьшить стоимость квадратного метра практически вдвое. Таким образом, приобретая 72 кв. м, можно получить 135 кв. м полезной площади.

Все желающие могут увидеть живой пример реализации двухуровневого пространства в офисе продаж компании, где возведено два шоурума в реальном размере будущих магазинов.

Подробнее по номеру: (+998) 71−210−44−44.

Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

Адрес: Мирабадский р-н, ул. Кушкуприк, 30.

Ориентир: бывш. УзБум, ресторан China Town.

Сайт: alfraganus.com

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Instagram: @alfraganus.uz

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