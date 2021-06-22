Шестнадцатое пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Узбекистана состоится 25 июня, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента. Такое решение принял кенгаш Сената на заседании 21 июня.

На заседании запланировано рассмотреть законы «Об официальной статистике», «О свободе совести и религиозных организациях», «О судах», «О государственном языке Республики Узбекистан», «О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2021 год» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с дальнейшим совершенствованием порядка противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности».

Сенаторы также обсудят создание Комитета Сената по вопросам информационной политики и обеспечения открытости в государственных органах.

Кроме того, на заседании планируется рассмотреть вопрос об изменении границ Аккурганского, Ахангаранского, Бекабадского, Бостанлыкского, Букинского, Зангиатинского, Юкоричирчикского, Кибрайского, Паркентского, Пскентского, Уртачирчикского, Янгиюльского районов и городов Алмалык, Чирчик, Ангрен, Янгиюль, Бекабад Ташкентской области.

Также будет обсуждён вопрос о направлении в Кабинет министров парламентских запросов о мерах по развитию сферы донорства крови, влиянии на окружающую среду и здоровье населения недостатков, возникающих на канализационных очистных сооружениях на территории страны.