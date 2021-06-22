Редакция Kun.uz выступила с заявлением о перерыве в работе узбекоязычной версии сайта. Издание не публиковало новости больше суток.

«Газета.uz» писала, что после решения суда, который оштрафовал одного из руководителей издания на 12,2 млн сумов за публикацию материалов религиозного содержания, сайт перестал выпускать новости с 20:42 21 июня. Аналогично поступила редакция Azon.uz — руководителей сайта привлекли к административной ответственности по той же статье 184−2 КоАО (незаконное изготовление, хранение, ввоз или распространение материалов религиозного содержания).

«Нужно признать, что в 2016 году после смены власти в Узбекистане были проведены серьёзные реформы по обеспечению свободы слова в стране. Глава государства серьёзно отнесся к этому вопросу, назвал представителей СМИ помощниками в проведении реформ и призвал их быть смелыми», — говорится в сообщении Kun.uz

Однако некоторые правовые нормы, касающиеся свободы слова, в том числе и те, которые стали причиной привлечения к ответственности руководителя издания, «остаются в старых рамках». И эти недостатки могут быть использованы «как оружие против свободы слова в любое время», отметила редакция издания.

«Последние события, связанные с деятельностью Kun.uz, показали это. Редакция выразила нетерпимость к этому и протест, взяв перерыв в работе», — говорится в заявлении.

Издание отмечает, что сохраняются вмешательство в деятельность СМИ со стороны некоторых государственных органов и препятствия для свободы слова.

«Нельзя допускать давление или цензуру в деятельности СМИ. Через сегодняшнее молчание мы хотели сосредоточить внимание на всех проблемах в этой сфере», — заявили в Kun.uz.

Редакция подтвердила «своё уважение к законодательству Узбекистана и готовность сотрудничать с государственными органами, а также необходимость пересмотра правовых норм, которые устарели и могут противоречить принципам свободы».

Сайт продолжит работать в обычном режиме с учётом интересов своих читателей, говорится в сообщении.

Международная правозащитная организация Freedom House в опубликованном в марте рейтинге свободы оценила Узбекистан как «несвободную» страну. Страна набрала 11 баллов из 100 — это на 1 балл выше прошлогоднего показателя.

В рейтинге свободы прессы организации «Репортёры без границ», обнародованном в апреле, Узбекистан занял 157-е место из 180, впервые с 2018 года опустившись на одну позицию. Ситуацию в этой сфере в стране организация оценила как «сложную».