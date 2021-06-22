Министерство здравоохранения предупредило аптеки о строгих мерах за нарушение порядка реализации сильнодействующих препаратов. Ранее «Газета.uz» писала, что правоохранительные органы выявили в аптеках Ташкента 37 случаев незаконной продажи таких веществ, изъяв более 62,3 тысячи наркопрепаратов.

В Минздраве сообщили, что большинство аптек работало без лицензии на розничную торговлю лекарственных средств и медицинских принадлежностей. Правоохранительные органы продолжают расследование, по итогам которого нарушители будут привлечены к административной или уголовной ответственности, добавили в министерстве.

«Нарушение на регулярной основе (два и более раза в течение одного года) порядка розничной (электронной) реализации лекарств, выдаваемых по рецепту, и медицинских изделий считается грубым нарушением требований и условий лицензирования, и приводит к её аннулированию в установленном порядке», — сказал председатель Комитета по контролю за наркотиками Министерства здравоохранения Исматжон Азизов.

В сообщении Минздрава также отмечается, что за повторное совершение этого нарушения по статье 186−3 (производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт недоброкачественных либо фальсифицированных лекарственных средств или изделий медицинского назначения, а также реализация лекарственных средств или изделий медицинского назначения вне аптек и их филиалов) Уголовного кодекса предусмотрено наказание в виде лишения свободы до пяти лет.

Согласно постановлению президента от 6 сентября 2019 года, розничная реализация (выдача) сильнодействующих препаратов (отмеченных звёздочкой) осуществляется только социальными аптеками, а также аптеками, имеющими лицензию на продажу и хранение наркотических средств и психотропных веществ, напомнили в Минздраве.

На сегодня в Узбекистане функционируют более 14 тысяч аптек, из них 2360 — в столице.