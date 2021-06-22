Министерство иностранных дел Узбекистана 22 июня опубликовало заявление, в котором опровергло сообщения об использовании лабораторий в стране для производства биооружия.

«Республика Узбекистан отмечает участившиеся в последнее время случаи необоснованных заявлений в адрес Узбекистана относительно сотрудничества со странами Запада в области биобезопасности, которое якобы представляет угрозу близлежащим странам», — говорится в заявлении.

«Обращаем внимание, что распространяемые в ряде СМИ сведения о якобы предназначении имеющихся в Узбекистане лабораторий для производства биооружия абсолютно не соответствует действительности», — подчеркнули в МИДе.

«Следует отметить, что эти лаборатории предназначены только для проведения диагностических исследований и эксплуатации исключительно в мирных целях. Более того, Узбекистан, как участник Конвенции о запрещении бактериологического и токсинного оружия, обеспечивает запрет производства и накопления биологического оружия», — отмечается далее в заявлении.

«Считаем, что любые необоснованные заявления в адрес узбекской стороны создают определенную напряженность в двухсторонних отношениях и, самое главное, наносят ущерб межгосударственному доверительному диалогу», — подытожили в МИДе.

В мае Sputnik Узбекистан опубликовал материал по интервью с врачом-эпидемиологом, депутатом Госдумы РФ Геннадием Онищенко, в котором говорилось, что «подконтрольные Пентагону научные лаборатории, расположенные в ряде стран СНГ и в Грузии, вызывают серьёзное беспокойство официальной Москвы» и «в России опасаются, что под видом изучения опасных инфекций в этих центрах разрабатывается биологическое оружие».

В октябре 2016 года посольство США в Узбекистане сообщало, что в Ургенче при участии Агентства США по уменьшению угроз биотерроризма (DTRA) была открыта региональная диагностическая лаборатория. В апреле 2017 года в Ташкенте при поддержке Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) был открыт Национальный центр по борьбе с резистентностью к антимикробным препаратам.