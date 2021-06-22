Понимать происходящее всегда приятно. Каждый день мир меняется. Появляется бесчисленное количество новых технологий и методов взаимодействия. Трудно оставаться знатоком во всех сферах. Какими бы сложными не были бы новые технологии, главное — интуитивно понятный интерфейс. Сложную задачу выполнить легче, когда есть понимание, что и в каком порядке необходимо делать для достижения желаемого.





Компания LG Electronics (LG) создает сложные технологии для простого и комфортного использования. Мало кто задумывается, какое количество различных микросхем и других компонентов задействовано в работе того или иного гаджета. Главное — результат. С чем LG хорошо справляется.

При приобретении любой техники первостепенные цели — удобство, комфорт, польза и простота. Все эти плюсы может дать простое понимание, что и как настраивать, как управлять и взаимодействовать с техникой эффективно и с пользой.





Компания LG создала кондиционер, который помимо охлаждения и обогрева очищает воздух. В LG DualCool с функцией очистителя воздуха установлен умный датчик РМ 1.0. Он отслеживает концентрацию загрязняющих веществ в воздухе размером в один микрометр в режиме реального времени.

Для надежности и долговечности установлен DUAL Inverter Compressor. Его гарантированный срок службы — 10 лет. Благодаря двойному инверторному компрессору увеличилась эффективность кондиционера, а именно — скорость охлаждения на 40%, а энергопотребление снизилось до 70%.

Кондиционер LG DualCool легко настроить под свои нужды. Управляя с пульта, можно выбирать различные режимы работы:

режим комфортного сна, который обеспечивает комфортный для сна микроклимат, автоматически регулируя три разные функции: непрямой поток воздуха, выключение через семь часов, логика мягкого обдува во время сна;

быстрый обогрев — четырехсторонний автоповорот регулирует поток воздуха с учетом окружающей обстановки, обеспечивая оптимальное распределение теплого воздуха в жилых помещениях и их быстрый обогрев;

Jet Dry — делает приоритетным осушение воздуха в помещениях с высокой влажностью, чтобы обеспечить их свежесть и отсутствие лишней влаги.

Также с пульта можно управлять шестиуровневой заслонкой, чтобы поток воздуха не был направлен, к примеру, на играющих детей.

Помимо прочего, кондиционер LG DualCool с функцией очистителя воздуха поддерживает подключение к умному дому с помощью технологии LG ThinQ. Технология умного дома от LG помогает удаленно управлять приборами, которые ее поддерживают. Обладателю будет доступно включение/отключение, проверка состояния фильтров, программирование расписания работы на неделю. Можно задать конкретные параметры на каждый день в течение недели: к какому времени кондиционер будет включаться, чтобы обогреть или охладить помещение.





Приложение LG ThinQ на основе геоданных и данных о погоде из AccuWeather подскажет, стоит ли включить охлаждение или обогрев. Например, температура в городе высокая, около +35°С. Тогда на телефон придет уведомление с предложением установить кондиционер в режим охлаждения помещения, чтобы к приходу домой атмосфера была комфортной и уютной. Также доступна диагностика техники без посещения сервисных центров или вызова специалиста на дом.

Чтобы техника служила как можно дольше, всегда стоит придерживаться инструкций и рекомендаций по эксплуатации бытовой техники.

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