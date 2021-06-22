В Гузарском районе Кашкадарьинской области 13 июня произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей Nexia, сообщила пресс-служба областного УВД.

По данным управления, водитель первого автомобиля, увидев переходящего дорогу с левой стороны пешехода и пытаясь избежать ДТП, резко вывернул вправо, в результате чего потерял управление, а машина перевернулась.

Водитель ехавшей следом другой Nexia из-за манёвров впереди выехал на обочину и совершил наезд на двух пешеходов, стоявших на краю проезжей части. От полученных травм они скончались на месте происшествия.

Следственный отдел при УВД Кашкадарьинской области проводит доследственную проверку.