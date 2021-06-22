Казахстанская Akniet Pharmaceuticals намерена купить 34,9% акций сети аптек «Дори-Дармон». Об этом сообщил Spot со ссылкой на пресс-службу узбекистанской компании. Пакета из 7 млн простых акций оценивается в 399,2 млрд сумов.

22 июня представители Akniet посетили Узбекистан, чтобы провести переговоры с руководством «Дори-Дармон». В компании им рассказали, что сейчас сеть насчитывает 2283 аптеки, 70% из которых находятся в сельской местности. Чистая прибыль сети аптек в 2020 году составила 44,83 млрд сумов, общий товарооборот — 894,8 млрд сумов.

После переговоров казахстанская делегация посетила аптеку №44, склад хранения лекарств, ознакомились с автомобилями для перевозки лекарств и другими процессами работы.

В конце 2018 года «Дори-Дармон» решили передать в управление американской компании United Investment Healthcare Group на 5 лет, однако весной 2019 года стало известно, что сделка развалилась.

Akniet Pharmaceuticals создана в 1996 году. Занимается дистрибуцией лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения и парафармации. Владеет сетью аптек Europharma. Сейчас в портфеле компании находится 210 фармсторов (аптеки открытого формата) в девяти областях и трех мегаполисах Казахстана. Также у компании три дистрибьюторских хаба. Forbes Kazakhstan несколько раз включал Akniet Pharmaceuticals в рейтинг крупнейших частных компаний страны.

Напомним, в декабре 2018 года Центр по управлению госактивами и американская United Investment Healthcare Group подписали соглашение о передаче в доверительное управление 71% государственной доли (на тот момент) «Дори-Дармон» на пять лет с опцией продления на такой же срок при достижении параметров бизнес-плана. В феврале 2019 года договор был прекращен.

Ранее в наблюдательный совет компании вошли два замминистра здравоохранения, а Умида Салихбаева сохранила пост председателя правления.