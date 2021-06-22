Лето в самом разгаре, сезон каникул и отпусков уже стартовал. Если все еще не знаете, куда отправиться отдыхать с семьей или друзьями, то национальный туроператор Asialuxe Travel поможет в выборе и расскажет, почему стоит выбрать именно Иссык-Куль.

Иссык-Куль — озеро, которое находится в Киргизии. В переводе с киргизского языка оно означает «горячее озеро», потому что никогда не замерзает — даже при сильных морозах.

Оно является вторым по величине соленым озером в мире и уступает только Каспийскому, а по прозрачности воды идет следом за Байкалом.

Какой он — Иссык-Куль

Иссык-Куль действительно необычное место. Озеро очень похоже на море: оно очень теплое, а пляжи здесь смело могут конкурировать с пляжами именитых курортов мира. Песок здесь буквально золотой — очень мягкий. На Иссык-Куле мало галечных пляжей.





Так как озеро окружено со всех сторон горными хребтами и даже ледниками, климат здесь более приятный и мягкий. Летом температура около +25…+28°C, а ночью опускается до +10°C, поэтому стоит прихватить с собой парочку теплых вещей.

Где остановиться

На побережье Иссык-Куля много разных мест для проживания: от уютных пансионатов и санаториев на любой вкус и бюджет до пятизвездочных отелей.

Независимо от места остановки туристов встретит великолепная природа: во всех отелях и пансионатах много зелени, хвойных лесов и цветов, собственных пляжей и бассейнов, прекрасный вид из номеров и чистый горный воздух.





При выборе места проживания во время отпуска, помимо внешних составляющих отеля или пансионата, стоит обратить внимание на близость отеля к озеру и наличие песчаного пляжа, а также трехразовое питание, предоставляемое отелем, чтобы не тратить много средств на кафе и рестораны. Однако нужно помнить и об инфраструктуре: рядом должны быть магазины, супермаркеты, кафе, рестораны и прочее.

Где поправить здоровье

Иссык-Куль славится своими целебными свойствами. Некоторые пансионаты специализируются на горячих источниках, минеральных водах, грязевых процедурах, которые назначают врачи, закрепленные в домах отдыха.





Сюда приезжают лечиться от заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной систем и опорно-двигательного аппарата. Если есть взрослые родственники, которым необходимо оздоровление или же нужно помочь им восстановить здоровье, то им стоит поехать сюда.

Для молодежи

Помимо взрослого поколения, которое оценят природные блага и оздоровительные процедуры, дети и молодые люди найдут массу увлекательных развлечений.

В Иссык-Куле есть все для активного отдыха:

водные виды спорта и развлечения (серфинг, дайвинг, прогулки на катере, водные скутеры и лыжи);

воздушные развлечения (полет на параплане, прыжок с парашютом, парасейлинг);

аквапарк в Чолпон-Ате.





И это далеко не весь список активностей. Дети и молодые люди будут в восторге.

Какой транспорт выбрать

Изначально в Иссык-Куль из Ташкента добраться можно было только лишь автобусом. Это долгие часы изнурительной поездки длительностью почти сутки, с остановками, очередями на пограничном контроле — сомнительное удовольствие.

Однако сейчас все намного проще. С 11 июля национальный туроператор AsiaLuxe Travel запускает прямые чартерные рейсы Ташкент — Тамчи (Иссык-Куль) — Ташкент. Это поможет туристам добраться до места назначения всего за полтора часа. Рейсы планируется выполнять каждые 10 дней на комфортабельных авиалайнерах Uzbekistan Airways.

Что по ценам

Отдых на озере с его песчаными пляжами обходится даже дешевле, чем отдых в горах Узбекистана.

Минимальная стоимость комплексного турпакета на одного человека при двухместном размещении начинается от 4,9 млн сумов. В стоимость входят авиабилеты, проживание в двухместном номере, трехразовое питание, трансфер и медицинская страховка.

Рекомендуемые отели и пансионаты:

пансионат «Алтын Кум»;

пансионат «Аян резорт»;

пансионат «Золотые пески»;

пятизвездочный отель «Ак-Бермет»;

пятизвездочный отель «Акун».

Самостоятельно рассчитать и забронировать тур из Узбекистана в Иссык-Куль можно на сайте, а также обратившись в любое турагентство Узбекистана.

Список рекомендуемых турагентств:

«Asialuxe Travel — ваш национальный туроператор!»

Адрес: Мирабадский р-н, ул. Саида Барака, 24.

Горячая линия: (+998) 71−201−77−77.

Сайт: asialuxe.uz

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Instagram: @asialuxe.travel

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Горящие туры в Telegram: t.me/asialuxehottours

Горящие туры в Telegram на узбекском языке: t.me/asialuxe_qaynoqtur

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