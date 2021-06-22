22 июня в главном офисе АКБ «Агробанк» состоялась встреча представителей «Агробанка», Visa и Humo.

На мероприятии обсуждались меры по совершенствованию удобств и возможностей платежной системы, проделанная ныне работа и задачи на будущее.

По словам представителя карты Visa в странах Центральной Азии Кристины Дорош, данная система карт совместной оплаты внедряется впервые не только в Узбекистане, но и среди стран СНГ.

Как подчеркнул директор департамента обслуживания банковских карт «Агробанк» Зафар Мамажонов, удобство для населения заключается в том, что не нужно выбирать терминал или банкомат. Карту можно использовать во всех типах терминалов и банкоматов, установленных «Агробанком».

Во время пандемии, когда во всем мире люди предпочитают онлайн-продажи, удобно использовать кобейджинговые карты для оплаты товаров и услуг в иностранной валюте. Тем самым можно сэкономить время и деньги, потраченные на конвертацию.

С помощью кобейджинговой карты можно воспользоваться преимуществами двух платежных систем одновременно не только на территории Узбекистана, но и в других 200 странах мира, где используются карты Visa.

В ходе встречи стороны запланировали организовать акцию ценных подарков для поощрения покупателей данной карты.

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