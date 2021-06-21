Национальная выставочная компания «Узэкспоцентр» приглашает принять участие на XV Международной специализированной выставке-продаже современного оборудования и технологий для агропромышленного комплекса Узбекистана Uzbekistan Agrotech Expo-2021, IX Международной специализированной выставке сельскохозяйственной техники и машин Uzbekistan Agromash Expo-2021, а также Uzbekistan Agromash Expo-2021, которые пройдут с 28 по 30 июня в Ташкенте в павильоне №1, атриуме №1 и на открытых площадях.

В работе выставок примут участие иностранные компании из Турции, Германии, Италии, Великобритании, Украины, России, Эстонии, Венгрии и других стран.

В национальном павильоне Германии Made in Germany будут представлены 12 ведущих производителей страны. Россию будут представлять более 20 крупных производителей техники и оборудования для агропромышленного комплекса.

Международную поддержку выставок осуществляют Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства Германии, Министерство промышленности и торговли России и DLG — Немецкое сельскохозяйственное общество. Впервые в Узбекистане выставка пройдет в гибридном формате. На онлайн-платформе virtual.agroexpouzbekistan.com посетители могут заранее познакомиться с продуктами и решениями некоторых экспонентов и назначить встречу во время выставки.

Онлайн-регистрация на посещение выставки открылась в начале июня.

Выставки включают следующие тематические разделы:

производство и переработка плодоовощной продукции;

производство и переработка мяса и рыбы;

производство хлебобулочных и макаронных изделий;

технологии заморозки;

технологии и оборудование для развития животноводства, птицеводства и пчеловодства;

альтернативная энергия;

переработка молока;

ветеринария;

этикетки, полиграфия, упаковка, тара;

химические препараты для защиты растений, опрыскиватели;

технологии для садоводства и тепличные комплексы;

сельскохозяйственная техника и инвентарь.

Во время проведения выставок будут организованы семинары и презентации согласно тематическим разделам.

Телефоны: (+998) 71−238−56−00, (+998) 71−235−08−12, (+998) 71−234−41−83.

Сайт: uzexpocentre.uz

E-mail: uzexpocentre@gmail.com

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