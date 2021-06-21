АКБ Tenge Bank на протяжении двух лет радует жителей страны своими быстрыми и доступными автокредитами. Изучив запросы потребителей, Tenge Bank внедряет новые условия автокредитов:

кредитованию доступны помимо автомобилей Chevrolet дополнительно Skoda Kodiaq, KIA K5 и Seltos;

сумма предоплаты снижена до 20% (ранее была от 30%);

для расчета доходов заемщика могут добавляться доходы созаемщика.





Для реализации формата «здесь и сейчас» в центре столицы организован новый прогрессивный центр Tenge Drive, специализирующийся на кредитовании автотранспортных средств по адресу: Мирабадский р-н, ул. Т. Шевченко, 21А.

Здесь реализована возможность в одном месте выбрать автомобиль (Skoda, Chevrolet, KIA), заключить договор на его покупку, оформить автокредит за 60 минут и страховой полис.





Автолюбителям больше не нужно ездить по городу и искать решение своих проблем, тратя на это несколько дней. Дополнительным аргументом выбора Tenge Drive является то, что каждый покупатель получает моторное масло и страхование ОСАГО в подарок.

Для любителей зеленых технологий в Tenge Drive заготовлен сюрприз -- экологичные электроскутеры, которые на одной подзарядке смогут катать вас по городу целый день. Для покупки скутера, предоставляется рассрочка сроком на 12 месяцев, а также тест-драйв и мотошлем в подарок.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 1245.

Адрес Tenge Drive: Мирабадский р-н, ул. Т. Шевченко, 21А.

Сайт: tengebank.uz

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