В Самарканде 19-летняя работница текстильной фабрики заявила, что подверглась изнасилованию во время ночной смены, сообщила программа Zamon телеканала Sevimli.
По словам пострадавшей, инцидент произошёл 23 мая примерно
«Около дома стояла пара человек. Я не могла кричать, заклеили рот. Сам случай произошёл в машине», — сказала девушка в интервью каналу. Она добавила, что устроилась на работу, чтобы помочь матери, которая является кормилицей семьи, а отец и брат — безработные.
Прокуратура Самаркандской области возбудила в отношении 28-летнего А. Ф. возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 Уголовного кодекса (изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия, угроз или с использованием беспомощного состояния потерпевшего). Заочно определена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Председатель Комитета Сената по судебно-правовым вопросам и противодействию коррупции Нариман Умаров сообщал, что в 2020 году количество случаев изнасилования выросло на 27,7%. Как сообщает программа со ссылкой на данные омбудсмана, число таких инцидентов в отношении женщин на самом деле может быть больше, поскольку «женщины не желают рассказывать о произошедшем не только в соцсетях, но и близким».
С начала года по 15 апреля омбудсман получила от женщин почти 20 заявлений о сексуальном и физическом насилии, психологическом давлении, из них большая часть приходится на Сурхандарьинскую и Кашкдарьинскую области.
В начале июня Министерство внутренних дел отказало проекту Nemolchi.uz в выдаче информации о количестве уголовных дел, возбужденных по статьям, связанным с физическим и моральным насилием, в том числе с изнасилованием. «Предоставление запрошенной информации считаем нецелесообразным», — говорилось в ответе МВД.
Eugenie Muminova
Какая смелая девушка! Боюсь, ее ад с допросами, осуждением и давлением только начинается.
Слава
@Eugenie Muminova, Еще не исключая, что мы услышим новость о свадьбе по “обоюдному согласию“.
Eugenie Muminova
@Слава, да запросто. А вот это — “число таких инцидентов в отношении женщин на самом деле может быть больше“ — заставило меня посмеяться. “Может быть больше“, МОЖЕТ, ахха! У нас невероятное количество насилия, общество вконец распоясывается, парни на улице себя ведут так, словно девушек не видели; воспитание в духе манавията почему-то им только вредит. Что-то не так пошло в консерватории. Я вот летом в поселке живу, дочь тут гуляет по улицам. Из машин с ташкентскими номерами (местные не решатся, тут все всех знают) мужчины орут и свистят девочке 13-14 лет, что-то предлагают ей, куда-то зовут. Я просто в шоке. В моей юности было достаточно плохо, но, честно сказать, не настолько. Она уже всерьез спрашивает, почему у нас такие мужчины и везде ли в мире они себя так ведут. И это ладно, пока еще никто ее не пытался хватать и тащить. Что там сейчас с перцовыми баллончиками и электрошокерами у нас, кто в курсе? Я с нашим законом об оружии чет не разберусь.
R. Lewine
Отчитываем дни до момента, когда жертву “уговорят“ отозвать заявление и выставить по ТВ с оправданием насильников. Или у нас такого не бывает?
Eugenie Muminova
@R. Lewine, у нас только так и бывает, ее еще и виноватой сделают.
Indira Iskandarova
Брат и отец — безработные. Вот удивляюсь я таким мужчинам. А самим слабо в ночную смену поработать?!
Eugenie Muminova
“.. получила от женщин почти 20 заявлений о сексуальном и физическом насилии, психологическом давлении, из них большая часть приходится на Сурхандарьинскую и Кашкдарьинскую области“ — а женщины долины, как мне кажется, просто вообще уже боятся рот открывать. Там не может быть лучше, дорогие читательницы: там вообще ад. Но женщины там настолько загноблены (вон, даже президент взывал к долинским мужчинам, чтоб женам работать не мешали), что даже никуда не обращаются. Знают, что им потом вообще не жить. Я в Маргилане была прошлой зимой в командировке; такое ощущение, что женщин от 15 до 55 лет не существует, их просто не видно, если только на совсем маргинальной работе, типа улицы подметать или ковры ткать за копейки.