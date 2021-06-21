В Самарканде 19-летняя работница текстильной фабрики заявила, что подверглась изнасилованию во время ночной смены, сообщила программа Zamon телеканала Sevimli.

По словам пострадавшей, инцидент произошёл 23 мая примерно в 22:00—23:00 , когда к ней подошёл мастер и настоял, чтобы она вышла в коридор. В этот момент ей связали руки и ноги, посадили в автомобиль и увезли к строящемуся возле фабрики девятиэтажному зданию.

«Около дома стояла пара человек. Я не могла кричать, заклеили рот. Сам случай произошёл в машине», — сказала девушка в интервью каналу. Она добавила, что устроилась на работу, чтобы помочь матери, которая является кормилицей семьи, а отец и брат — безработные.

Прокуратура Самаркандской области возбудила в отношении 28-летнего А. Ф. возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 Уголовного кодекса (изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия, угроз или с использованием беспомощного состояния потерпевшего). Заочно определена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Председатель Комитета Сената по судебно-правовым вопросам и противодействию коррупции Нариман Умаров сообщал, что в 2020 году количество случаев изнасилования выросло на 27,7%. Как сообщает программа со ссылкой на данные омбудсмана, число таких инцидентов в отношении женщин на самом деле может быть больше, поскольку «женщины не желают рассказывать о произошедшем не только в соцсетях, но и близким».

С начала года по 15 апреля омбудсман получила от женщин почти 20 заявлений о сексуальном и физическом насилии, психологическом давлении, из них большая часть приходится на Сурхандарьинскую и Кашкдарьинскую области.

В начале июня Министерство внутренних дел отказало проекту Nemolchi.uz в выдаче информации о количестве уголовных дел, возбужденных по статьям, связанным с физическим и моральным насилием, в том числе с изнасилованием. «Предоставление запрошенной информации считаем нецелесообразным», — говорилось в ответе МВД.