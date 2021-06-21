Школа кино и театра FOCUS в Ташкенте открывает набор на летний интенсив актерской студии (старше 18 лет) в новом здании.





Для детей запускается отдельный летний кино-лагерь Focus Camp.





Лекторы актерской студии для начинающих — Юрий Антипин, Светлана Пашковская.

Худрук театра-студии Focus — Елена Лопатко.

Ассистент — Александра Ефименко.





Летний интенсив предоставляет возможность совмещать занятия с основной работой. Возраст и профильное образование не имеют значения.

Детали: четыре раза в неделю по два часа c перерывом на кофе-брейк. Записаться можно в дневные и вечерние группы.

Стоимость 32 занятий (два месяца) — 2,5 млн сумов. Возможна оплата по частям.

При переходе в старшую группу театра-студии Focus сумма снижается до 360 тысяч сумов в месяц.





Преимущества интенсива:

два месяца вместо шести;

четыре раза в неделю вместо двух;

несколько огромных помещений для тренажей;

быстрый переход в театр-студию Focus (при желании);

доступ к лабораториям и мастер-классам школы.

Что получат участники:

освобождение от психологических и телесных зажимов;

освоение множества упражнений и методик различных актерских школ;

«раскачивание внутреннего маятника» актера;

развитие веры в обстоятельства;

развитие внутреннего видения и внутреннего монолога;

навыки естественного поведения в неестественных условиях существования;

развитие внимания, фантазии и воображения.





Перед запуском проходит встреча с поступающими, ответы на вопросы и экскурсия по школе.

Темы программы, детали, резюме лектора и заявки можно посмотреть на сайте школы.

Количество мест в группах ограничено.

Телефон для справок: (+998) 93−380−19−00.

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