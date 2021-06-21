Школа кино и театра FOCUS в Ташкенте открывает набор на летний интенсив актерской студии (старше 18 лет) в новом здании.
Для детей запускается отдельный летний кино-лагерь Focus Camp.
Лекторы актерской студии для начинающих — Юрий Антипин, Светлана Пашковская.
Худрук театра-студии Focus — Елена Лопатко.
Ассистент — Александра Ефименко.
Летний интенсив предоставляет возможность совмещать занятия с основной работой. Возраст и профильное образование не имеют значения.
Детали: четыре раза в неделю по два часа c перерывом на кофе-брейк. Записаться можно в дневные и вечерние группы.
Стоимость 32 занятий (два месяца) — 2,5 млн сумов. Возможна оплата по частям.
При переходе в старшую группу театра-студии Focus сумма снижается до 360 тысяч сумов в месяц.
Преимущества интенсива:
- два месяца вместо шести;
- четыре раза в неделю вместо двух;
- несколько огромных помещений для тренажей;
- быстрый переход в театр-студию Focus (при желании);
- доступ к лабораториям и мастер-классам школы.
Что получат участники:
- освобождение от психологических и телесных зажимов;
- освоение множества упражнений и методик различных актерских школ;
- «раскачивание внутреннего маятника» актера;
- развитие веры в обстоятельства;
- развитие внутреннего видения и внутреннего монолога;
- навыки естественного поведения в неестественных условиях существования;
- развитие внимания, фантазии и воображения.
Перед запуском проходит встреча с поступающими, ответы на вопросы и экскурсия по школе.
Темы программы, детали, резюме лектора и заявки можно посмотреть на сайте школы.
Количество мест в группах ограничено.
Телефон для справок: (+998) 93−380−19−00.
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