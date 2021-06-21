В Международном аэропорту Ташкента приняли первый рейс казахстанского лоукостера FlyArystan из Туркестана, он перевез 180 пассажиров, сообщили в авиакомпании.

Отныне регулярные рейсы будут осуществляться дважды в неделю — по понедельникам и четвергам на самолетах Airbus A320. Стоимость билетов начинается от 870 тысяч сумов за перелет в один конец, длительность полета составляет 50 минут.

Помимо Туркестана, казахстанский лоукостер предлагает стыковочные рейсы в Алматы и в Нур-Султан.

FlyArystan — первый бюджетный лоукостер Казахстана, первый рейс которого был осуществлен в мае 2019 года. На сегодня во флоте FlyArystan 10 воздушных судов Airbus A320, которые ежедневно совершают более 70 рейсов по всему Казахстану и за рубеж.

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