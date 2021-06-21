В Ташкенте убит гражданин Южной Кореи, работавший тренером в Ассоциации таэквондо WTF. Информацию об этом, появившуюся ранее в южнокорейских СМИ, 20 июня подтвердило ГУВД столицы.

«15 июня примерно в 4:00 часов в Чиланзарском районе 44-летний гражданин Республики Корея К. Д., находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанес удар ножом и причинил тяжкие телесные повреждения своему знакомому — 39-летнему гражданину Республики Корея К. Ж. Ю.», — говорится в сообщении.

Пострадавший был доставлен в больницу, однако, несмотря на усилия медицинского персонала, скончался на следующий день. Следственное управление при ГУВД Ташкента возбудило в отношении К. Д. уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «д» части 3. статьи 104 Уголовного кодекса (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлёкшее смерть потерпевшего), мужчина заключён под стражу. Сейчас ведётся предварительное следствие по делу.

По данным южнокорейской телерадиокомпании KBS, опубликовавшей репортаж о происшествии, погибший — тренер сборной Узбекистана Ким Чжин Ён. Нанёсший ему смертельную рану однофамилец прибыл в Ташкент за месяц до инцидента и в тот день гостил у тренера. Совершив преступление, он скрылся, но был задержан органами внутренних дел.