В Ташкенте задержан преподаватель Ташкентского областного Чирчикского государственного педагогического университета, обещавший поступление в вузы через своих знакомых, сообщила пресс-служба Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре.

По данным ведомства, преподаватель педуниверситета Ш. Э. обещал двум гражданам Б. Т. и Э. Ж. поступление в Чирчикский или Ташкентский государственный педагогический университет. За это он якобы потребовал 6000 долларов, при получении которых был задержан сотрудниками Шайхантахурского районного отдела Департамента при Генпрокуратуре и СГБ, говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 168 (мошенничество) и 211 через статью 28 (соучастие в даче взятки) Уголовного кодекса. Ведётся следствие.