На досрочных парламентских выборах в Армении победила партия исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор», сообщает РИА Новости.
По итогам подсчёта бюллетеней со всех 2008 избирательных участков, «Гражданский договор» набрала 53,92% голосов, блок экс-президента Роберта Кочаряна «Армения» — 21,04%.
Третье место занял блок «Честь имею» бывшего президента Армении Сержа Саргсяна с 5,23%. Для прохождения в парламент ему необходимо было преодолеть семипроцентный барьер.
Партия «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна набрала 3,96% голосов. Для этой партии проходной барьер составляет 5%.
Парламентские выборы в Армении прошли 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Явка составила 49,4%.
Мила Пак
Поздравляю, конечно Н. Пашеняна, но его курс постоянно меняется от того как его на западе и США воспринимают. Если отворачиваются и не видит поддержки с их стороны он бежит за помощью к России, как хамелеон. Роберт Кочарян, более предсказуем, у него стабильные взгляды и курс политики более адекватные, которые отвечают требованиям своего народа и страны. Поживем, увидим время покажет кто прав и кто виноват.
Albert Sharafutdinov
Яркий пример того, что что бы ни случилось- народ выбирает того, кто нужен ему, а не удобного для какой то другой страны
Уктам Хикматов
Как партия которая профукала войну выиграла выборы!?