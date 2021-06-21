На досрочных парламентских выборах в Армении победила партия исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор», сообщает РИА Новости.

По итогам подсчёта бюллетеней со всех 2008 избирательных участков, «Гражданский договор» набрала 53,92% голосов, блок экс-президента Роберта Кочаряна «Армения» — 21,04%.

Третье место занял блок «Честь имею» бывшего президента Армении Сержа Саргсяна с 5,23%. Для прохождения в парламент ему необходимо было преодолеть семипроцентный барьер.

Партия «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна набрала 3,96% голосов. Для этой партии проходной барьер составляет 5%.

Парламентские выборы в Армении прошли 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Явка составила 49,4%.