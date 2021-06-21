Два эпизода, показанных на детском телеканале Aqlvoy мультсериалов «Шахерезада. Нерассказанные истории» и «Арт-Одиссея», вызвали резонанс в социальных сетях.

Telegram-канал UnchaMuncha (158 тысяч подписчиков) опубликовал сцену из «Арт-Одиссея», где рассказывается история знаменитой картины «Рождение Венеры» итальянского художника Сандро Боттичелли. В описании к публикации говорилось:

«Очередной „шедевральный“ мультфильм показали на детском телеканале AQLVOY. Есть ли организация, которая это контролирует?»

Другой пользователь соцсетей написал: «Создатели канала, вы в своём уме? Что вы пропагандируете? Испортили нервы уже! Бесстыдники, глупцы! Если хотите, то ставьте такое своим детям дома и не портите воспитание детей всей нации… О чем они думали, показывая это на экране, пусть ответят?»

Реакция общественности не была однозначной. Певица Лола Юлдашева заявила, что большинство маленьких телезрителей, скорее всего, не слышали и не знают о работах итальянского художника Сандро Боттичелли.

«Именно поэтому этот канал просто обязан давать детям такого рода контент, наряду с другими познавательными передачами. Я всё больше и больше убеждаюсь в том, что сколько бы шагов мы ни сделали вперёд, мы в два раза больше сделаем назад. Это очень печально. Это очень обидно. И именно поэтому у многих людей просто пропадает желание что-либо делать. Я отношусь к таким», — сказала она.





Второй эпизод, вызвавший недовольство, — сцена с героями мультсериала «Шахерезада. Нерассказанные истории», где принцесса Джинан целует Алладина.

Из-за обсуждений в соцсетях телеканал Aqlvoy выпустил заявление у себя в Telegram-канале.

«Нам приходится с сожалением признать, что несмотря на то, что нами отбирается контент развивающей направленности для привития детям интереса к познанию нового, в том числе мирового культурного наследия, окружающего мира, отдельные эпизоды, которые могут рассматриваться как неприемлемые для детей младшего возраста, прошли в эфир ввиду человеческого фактора», — говорится в сообщении.

В Aqlvoy отметили, что телеканал начал тестовое вещание 22 марта и находится в периоде становления.

«Допущенные ошибки будут приняты для того, чтобы канал становился лучше, интереснее и познавательнее. По итогам разбора данного инцидента весь коллектив телеканала вновь был проинформирован о требованиях закона Республики Узбекистан „О защите детей от информации, наносящей вред их здоровью“ и строго предупрежден о применении дисциплинарных мер в случае его нарушения», — следует из заявления.

Для усиления контроля проверки контента планируется нанять дополнительного сотрудника.

Для недопущения подобных ошибок в будущем телеканал договорился с компаниями, выполняющими дубляж, чтобы они также сообщали о наличии «нежелательных эпизодов».

Детский познавательно-развлекательный телеканал Aqlvoy предназначен для детей от трех до десяти лет. В эфире Aqlvoy транслируются мультсериалы и программы студий России, США, Южной Кореи, Китая и других стран.