14 июня прошло грандиозное открытие эксклюзивных апартаментов ЖК Boulevard в Tashkent City. Все гости мероприятия смогли первыми прогуляться по бульвару в деловом центре столицы. Территория комплекса разделена на улицы трех европейских городов: Милана, Парижа и Барселоны. Они наполнены необыкновенной атмосферой европейского шика.





Перед началом мероприятия прозвучала приветственная речь директора отдела продаж Dream City Development Акбара Юсупджанова. Он поблагодарил всех присутствующих и торжественно открыл продажи последних апартаментов жилого комплекса Boulevard.





«Жилой комплекс и шопинг-авеню Boulevard — это 110 тысяч кв. м нового формата городского пространства, который представляет собой стремительно развивающийся и самостоятельный мегаполис мирового уровня в сердце Ташкента. Boulevard — это семь домов, возведенных по современным технологиям, в которых располагаются 1167 высококлассных апартаментов, трехкилометровая шопинг-авеню и огромный подземный паркинг площадью 9 га. Все дома многофункционального комплекса выполнены в классическом европейском стиле архитектуры, а пешеходные улицы носят названия знаменитых городов Европы», — поделился с гостями Акбар Юсупджанов.





Торжественный вечер был открыт Государственным симфоническим оркестром и хором под руководством заслуженного артиста Узбекистана Камолиддина Уринбаева. В их исполнении прозвучали композиции из ретро-фильмов.

Затем на открытых балконах домов развернулось целое музыкально-театральное представление с участием звезд эстрады — народного артиста Узбекистана Фарруха Закирова, народной артистки Узбекистана Юлдуз Усмановой, заслуженного артиста Узбекистана Женисбека Пиязова и многих других.





В конце гостей, погруженных в атмосферу европейского квартала, ждал грандиозный запуск фонтана на центральной площади жилого комплекса — кульминация торжественного вечера.

С 16 июня компания Dream City Development открыла продажи последних апартаментов жилого комплекса Boulevard. В новой фазе продаж представлена эксклюзивная недвижимость площадью от 44 до 112,7 кв. м.

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