Капитан сборной Узбекистана по футболу 33-летний Одил Ахмедов объявил о завершении карьеры в национальной команде. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам выступления сборной на отборе к чемпионату мира 2022 года в субботу.

Напомним, в заключительном туре второго раунда квалификации на мундиаль Узбекистан проиграл Саудовской Аравии со счётом 0:3 и потерял шансы на выход в следующий этап.

«Здесь много говорили, но я хочу сказать одну вещь — футбол не обмануть. Если мы сегодня не изменимся, то каждые 4 года мы будем снова стоять здесь и просить прощения. Поэтому будь это футболист, тренер или человек, который работает в сфере футбола, но если интересы футбола не поставить на первое место, то результата никогда не будет. Это одна из больших деталей. Мелких деталей очень много», — сказал он.

Футболист выступал за «Анжи» (2011−2014) и «Краснодар» (2014−2016) в российском чемпионате, а с 2017 года выступает в китайском первенстве, в том числе за команду «Цанчжоу Майти Лайонс», куда он перешёл в апреле 2021 года.

«Со всех сторон мы позади», — заявил сказал он.

Игрок назвал развитие детского футбола фундаментом, без которого не будет результата.

«Чтобы я ни сказал, это станет отговоркой. Поэтому есть такие мелкие детали, которые правильно понимают люди, работающие в сфере футбола. Одна из самых главных проблем — это то, что мы не наладили детский футбол. Потому что при отсутствии фундамента в всё равно не будет результата», — подчеркнул полузащитник.

После этого он объявил о завершении карьеры в сборной Узбекистана.

Одил Ахмедов выступал за сборную Узбекистана с 2007 года. Принимал участие в двух финальных турнирах Кубка Азии. 2 сентября 2015 года стал капитаном национальной команды.