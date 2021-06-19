«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет подборку рецептов летних блюд.

Холодный суп чалоп



Очень простой в приготовлении, но при этом очень вкусный и освежающий кисло-молочный суп, похожий на русскую окрошку.

Курица с овощами на шпажках





Вкусный и сочный вариант для обеда или ужина на природе, даче и дома. Шашлычки можно подавать вместе с гарниром, а можно как самостоятельное блюдо.

Аджапсандали

Одно из самых известных блюд кавказской кухни — аджапсандали — готовится из летних овощей. Небольшие изменения состава не влияют на вкусовые качества готового продукта.

Рататуй по-турецки

В отличие от классического французского рецепта, рататуй по-турецки готовится с фаршем. Отличный вариант для ужина после активного отдыха.

Кук-си





Кук-си — это хит лета и любимое многими холодное и аппетитное сочетание лапши с разными заправками.

Окрошка

Если из-за жары совсем нет аппетита, можно подкрепиться холодной окрошкой.