«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет подборку рецептов летних блюд.
Холодный суп чалоп
Очень простой в приготовлении, но при этом очень вкусный и освежающий кисло-молочный суп, похожий на русскую окрошку.
Курица с овощами на шпажках
Вкусный и сочный вариант для обеда или ужина на природе, даче и дома. Шашлычки можно подавать вместе с гарниром, а можно как самостоятельное блюдо.
Аджапсандали
Одно из самых известных блюд кавказской кухни — аджапсандали — готовится из летних овощей. Небольшие изменения состава не влияют на вкусовые качества готового продукта.
Рататуй по-турецки
В отличие от классического французского рецепта, рататуй по-турецки готовится с фаршем. Отличный вариант для ужина после активного отдыха.
Кук-си
Кук-си — это хит лета и любимое многими холодное и аппетитное сочетание лапши с разными заправками.
Окрошка
Если из-за жары совсем нет аппетита, можно подкрепиться холодной окрошкой.