В Янгикурганском районном суде по уголовным делам 18 июня прошло судебное заседание над мужчиной, пригнавшим стадо овец к зданию районного хокимията, сообщила пресс-служба УВД Наманганской области.

Кам мы сообщали ранее, инцидент произошёл из-за невыполнения требования предпринимателя о выделении земли под животноводство. В хокимияте района отмечали, что ему были предложены две земельные площади на выбор, но тот отказался.

Так, суд признал гражданина виновным в совершении нарушений, предусмотренных частью 1 статьи 54 (нарушение правил борьбы с эпидемиями), частью 1 статьи 104 (потрава посевов, порча или уничтожение находящегося в поле собранного урожая сельскохозяйственных культур, повреждение насаждений), частью 1 статьи 194 (невыполнение законных требований работника милиции) и статьями 161 (нарушение правил благоустройства городов и других населенных пунктов) и 183 (мелкое хулиганство) Кодекса об административной ответственности.

Нарушитель арестован на 10 суток и оштрафован в общей сложности на 9 базовых расчётных величин (2,2 млн сумов).