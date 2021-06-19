В Янгикурганском районном суде по уголовным делам 18 июня прошло судебное заседание над мужчиной, пригнавшим стадо овец к зданию районного хокимията, сообщила пресс-служба УВД Наманганской области.
Кам мы сообщали ранее, инцидент произошёл из-за невыполнения требования предпринимателя о выделении земли под животноводство. В хокимияте района отмечали, что ему были предложены две земельные площади на выбор, но тот отказался.
Так, суд признал гражданина виновным в совершении нарушений, предусмотренных частью 1 статьи 54 (нарушение правил борьбы с эпидемиями), частью 1 статьи 104 (потрава посевов, порча или уничтожение находящегося в поле собранного урожая сельскохозяйственных культур, повреждение насаждений), частью 1 статьи 194 (невыполнение законных требований работника милиции) и статьями 161 (нарушение правил благоустройства городов и других населенных пунктов) и 183 (мелкое хулиганство) Кодекса об административной ответственности.
Нарушитель арестован на 10 суток и оштрафован в общей сложности на 9 базовых расчётных величин (2,2 млн сумов).
Shamil Absalyamov
Вот очень интересно, почему хозяин овец так поступил. Думаю он понимал, что его в любом случае сделают крайним, но тем не менее пошол на отчаянный шаг.
Elena Elena
Жёстко, однако, его наказали. С чиновниками проще — извинения без всяких судов.