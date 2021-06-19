Главный тренер национальной сборной Узбекистана по футболу Вадим Абрамов вместе с тренерским штабом освобождён от занимаемой должности.

О расторжении контракта с наставником на заседании Ассоциации футбола Узбекистана объявил председатель АФУ Абдусалом Азизов. Он пояснил, что в заключённом с тренерским штабом соглашении было предусмотрено условие выхода сборной в третий раунд отбора на Чемпионат мира-2022 в Катаре.

Напомним, в заключительном туре второго раунда квалификации на мундиаль Узбекистан проиграл Саудовской Аравии со счётом 0:3 и потерял шансы на выход в следующий этап.

Позже результат встречи прокомментировал тренер команды Вадим Абрамов и попросил прощения у болельщиков за неоправданные надежды и результат. Он назвал «удивительным» тот факт, что национальная команда «не смогла даже забить и создать напряжение» в матче с Саудовской Аравией.