Главный тренер национальной сборной Узбекистана по футболу Вадим Абрамов вместе с тренерским штабом освобождён от занимаемой должности.
О расторжении контракта с наставником на заседании Ассоциации футбола Узбекистана объявил председатель АФУ Абдусалом Азизов. Он пояснил, что в заключённом с тренерским штабом соглашении было предусмотрено условие выхода сборной в третий раунд отбора на Чемпионат мира-2022 в Катаре.
Напомним, в заключительном туре второго раунда квалификации на мундиаль Узбекистан проиграл Саудовской Аравии со счётом 0:3 и потерял шансы на выход в следующий этап.
Позже результат встречи прокомментировал тренер команды Вадим Абрамов и попросил прощения у болельщиков за неоправданные надежды и результат. Он назвал «удивительным» тот факт, что национальная команда «не смогла даже забить и создать напряжение» в матче с Саудовской Аравией.
R. Lewine
Как тренеров не меняй, лучше эта сборная играть не станет. Абрамов — грамотный тренер, зря его сменили.
zorro zorro
Какой раз уже меняем главного тренера сборной, всё без толку!!! Только государству обходится это слишком дорого, колосальные средства затрачиваются на сборную а результата нету. Помоему, надо внедрить малозатратную и эффективную систему назначения главного тренера сборной. На должность главного тренер сборной автоматически назначать тренера команды чемпиона Узбекистана а состав сборной формировать на базе команды чемпиона. Оплату тренера и футболистов сборной предусмотреть в виде надбавок к основному окладу базовой команды. В этом случае успех обеспечивается за счет сыгранности команды, а это то что не хватает нашей сборной. “Звёзды“ есть, а команды нет. Кроме этого в чемпионате Узбекистана должны играть только местные игроки. Как показывает опыт Пахтакора от них только космические затраты и ни какого толку. Перспективная молодёжь сидит в запасе.