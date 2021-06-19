18 июня Генеральная ассамблея ООН по рекомендации Совета безопасности назначила действующего генерального секретаря Антониу Гутерриша на второй пятилетний срок — с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года. Об этом сообщает Центр новостей ООН.

Антониу Гутерриш в своём выступлении пообещал добиваться преобразований в ООН «на пороге новой эры»: «Мы действительно находимся на перепутье, перед нами стоит серьезный выбор. Парадигмы меняются. Старые постулаты ниспровергаются. Мы пишем свою историю, делая свой выбор прямо сейчас. Может произойти разное — либо распад и постоянный кризис, либо прорыв и перспектива более зелёного, безопасного и лучшего будущего для всех».

Он подчеркнул, что пандемия выявила общую уязвимость человечества, взаимозависимость и абсолютную необходимость в коллективных действиях, которые приведут к лучшему будущему.

Антониу Гутерриш напомнил о тяжелых последствиях пандемии COVID-19. «Миллионы семей потеряли своих близких. Мир столкнулся с одной из величайших угроз со времени основания ООН. Мы увидели, что пандемия выявила слабые места и трещины в наших обществах», — сказал он.

Было потеряно 114 миллионов рабочих мест, и более 55% населения мира осталось без какой-либо социальной защиты. Впервые за 20 лет возникла вероятность того, что увеличатся масштабы бедности. В 2020 году в крайней нищете оказались дополнительно от 119 до 124 миллионов человек. В период кризиса проявления вопиющего неравенства в наибольшей степени сказались на странах с низким уровнем доходов, пострадали самые уязвимые слои населения, в том числе женщины, отметил генсек ООН.

«Крайне важно обеспечить, чтобы выход из кризиса и социально-экономическое восстановление были более справедливыми», — добавил он.

Глава ООН напомнил о проблемах, связанных с изменением климата, сокращением биоразнообразия, загрязнением окружающей среды, растущим неравенством, защитой прав человека, цифровым разрывом, конфликтами и вероятностью новых пандемий.

ОН высказался за справедливое распределение ресурсов и технологий, а также призвал добиваться возрождения доверия между государствами.

«Я сделаю все возможное, чтобы обеспечить рост доверия между народами, большими и малыми, чтобы наводить мосты и неустанно добиваться укрепления доверия», — подчеркнул руководитель ООН.

Антониу Гутерриш вступил в должность генерального секретаря ООН 1 января 2017 года. Он был номинирован Португалией, гражданином которой является. На протяжении 10 лет — с 2005 по 2015 год — он занимал пост Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Антониу Гутерриш родился 30 апреля 1949 года в Лиссабоне. Он изучал инженерное дело и физику в Высшем техническом институте, а также работал преподавателем в вузе. В 1974 году вступил в Социалистическую партию. В 1995 году, спустя три года после избрания на пост генерального секретаря Соцпартии, стал премьер-министром Португалии.