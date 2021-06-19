Территория проекта Seoul Mun — это два побережья канала Бурджар, на которых возводятся три уровня современной коммерческой недвижимости, а также огромное пространство для прогулок и отдыха у воды.

При проектировании объекта международная команда специалистов учитывала проблемы, с которыми столкнулись существующие торговые пространства: закрытые помещения, ограничения количества посетителей и их передвижения и многое другое.





В основе концепции проекта Seoul Mun лежит понятие открытости. Торгово-досуговый центр будет доступен для всех желающих. Его территория — открытое пространство площадью 40 тысяч кв. м, здесь сможет свободно передвигаться большое количество посетителей. У каждого помещения есть свой отдельный вход с аллеи и терраса.

Особенностью параметров помещений также является шестиметровая высота потолков, которая позволяет грамотно зонировать пространство с максимальной выгодой. Отличным решением может стать реализация второго уровня. В таком случае можно увеличить практическую пользу квадратуры помещения с выгодой до 70% с каждого квадратного метра.





Наглядный пример подобного решения — шоурум Seoul Mun, возведенный в офисе продаж Dream City Development. Здесь из исходных 78 кв. м получили 130 кв. м полезной площади. Ознакомиться с преимуществами проекта, ходом его реализации, а также дополнительной информацией можно в офисе продаж.

Офис продаж работает ежедневно без выходных с 9:00 до 19:00.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Сайт: seoulmun.uz

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