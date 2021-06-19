Бывший заместитель хокима Сырдарьинского района Сырдарьинской области Нурали Мирзаев, уволившийся после распространения видеозаписи с танцовщицами, в интервью Human.uz рассказал детали инцидента и назвал произошедшее провокацией.

Он подтвердил, что видео действительно было снято в октябре прошлого года, а представители администрации района были приглашены в тот ресторан для участия на церемонии открытия.

«Мы, как и все, не нарушая порядок и без употребления спиртных напитков, собрались за ужином. К примеру, на свадьбах танцовщицы также подходят к мужчинам и начинают танцевать возле них, и если в этот момент за ними наблюдают жёны, то они также дают денег, чтобы танцовщица скорее ушла. Мы также во избежание неловких ситуаций дали им денег, чтобы они не подходили к нам и быстрее ушли. Не было никаких неуместных движений, чтобы приблизить их к нам. В глазах общественности выглядит так, будто мы развлекались с танцовщицами, но на самом деле не было так», — сказал Нурали Мирзаев.

По его словам, видео является адресованной в его сторону провокацией.

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«Прежде всего, это было после работы. Можно сказать, что это видео было спланировано заранее. Могу сказать, что это по большей степени адресовано мне. Потому что я мог пару раз дать им денег, но показали 4−5 раз, в конце ещё сопровождается какими-то стихами. Но вот простой пример, скажем, в центре области или в самом Ташкенте также есть такие заведения. Несмотря на то, что я работал на этой должности всего месяц, пусть кто угодно проверит, проведёт опрос на уровне района, пусть жители района сами дадут оценку. Я хочу оправдать себя перед своей семьёй, командой, руководством», — подчеркнул экс-замхокима.

Нурали Мирзаев также объяснил, почему не прогнали танцовщик. По его словам, «когда танцовщицы входят, их нельзя выгонять».

«Мы не можем нести ответственность за них. Нужно выпроводить в установленном порядке. Если грубить им и выгнать, то это может привести к другим последствиям. У обычных граждан часто происходят такие случаи. Но из-за того, что мы были сотрудниками хокимията, органов управления, считаю, что произошедшее [представлено] общественности в утрированном виде. Как будто ответил за то, чего не делал», — заключил бывший замглавы района.

Напомним, в начале недели в соцсетях появилась видеозапись из ресторана с участием представителей администрации Сырдарьинского района и танцовщик. После этого по собственному желанию уволились замхокима района по вопросам развития промышленности, капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства Нурали Мирзаев и глава районного управления благоустройства Нозим Муратов.