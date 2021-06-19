Каждый, кто сталкивался с куплей-продажей квартиры, знает, насколько это сложный и трудоемкий процесс. Необходимо правильно составить объявление, постоянно отвечать на телефонные звонки, торговаться в попытке отстоять установленную цену. Причем результатом усилий не всегда становится выгодная сделка. Квартира может оказаться неудобной, полученная сумма — недостаточной, а одна из сторон сделки — недобросовестной.

Агентство «Этажи» берет на себя все сложности поиска и оформления недвижимости, защищая клиента от рисков и ненужной переплаты.

Многопрофильное агентство «Этажи» — одна из крупных компаний на российском рынке недвижимости. Она входит в топ-3 самых выгодных франшиз с инвестициями в открытие от 1 до 5 млн рублей в 2020 году по версии Forbes Russia и топ-25 крупнейших работодателей в 2020 году по версии HeadHunter, а также занимает одну из ведущих позиций в оформлении ипотечных сделок «Сбербанка» и ВТБ. За 20 лет деятельности сеть «Этажей» охватила 9 стран и более 164 городов.

В Узбекистане компания работает по франшизе. Помимо распространенных услуг по купле-продаже недвижимости, агентство проводит удаленные сделки. Клиент, находясь в другом городе, может приобрести жилье в Ташкенте или за рубежом.

«Появление в Узбекистане «Этажей» даст толчок развитию местного рынка недвижимости. Франшиза требует соответствия высоким стандартам материнской компании. Как франчайзи мы обеспечиваем клиентам тот же уровень сервиса, что получают клиенты «Этажей» в России, Германии и других странах. Для этого специалисты узбекистанского подразделения прошли обучение и получили сертификаты головного офиса. Сейчас компания работает со вторичным жильем, но скоро охватит и новостройки. А в течение полугода запустит направление аренды. Также будем помогать с оформлением ипотеки и уже приступили к переговорам с банками и застройщиками по данному вопросу. Работать с «Этажами» выгодно, потому что клиент платит только за результат и получает высокий уровень сервиса на протяжении всего периода сотрудничества", — рассказал управляющий партнер агентства «Этажи» в Узбекистане Артур Югай.

Три причины выбрать «Этажи»

Экономия времени. Клиенту не придется тратить время на поиски, ведь специалист «Этажей» сразу предложит несколько подходящих вариантов. Агентство ведет большую, ежедневно обновляющуюся базу недвижимости.

Не меньшую выгоду клиент получает от профессионального сопровождения. Он избавится от долгих часов изучения законодательства, хождения по инстанциям, заполнения бланков и документов — менеджер «Этажей» оперативно и профессионально оформит сделку.

Продажа/покупка по выгодной цене. Разброс цен даже в пределах одного района бывает ощутимым. Специалисты «Этажей» ведут комплексную аналитику рынка и готовы сориентировать клиента по актуальным ценам. Это минимизирует риск продать квартиру слишком дешево или купить слишком дорого.

Дополнительным преимуществом «Этажей» служит бесплатное юридическое сопровождение при заключении сделок. Юридическая служба проверит документы, предупредит о подводных камнях или посоветует сделать дополнительную проверку рисковых моментов.

При этом ценообразование «Этажей» отличается простотой и прозрачностью. Клиент будете точно понимать, из каких компонентов складывается стоимость услуг агентства.

Защита от обмана. Крупная сделка сопряжена с нервами, ведь на кону стоит значительная сумма. Покупатель закономерно боится столкнуться с недобросовестными игроками рынка недвижимости. От риска потери средств можно защититься, работая по официальному договору с агентством. «Этажи» никогда не поставят под удар репутацию, ведь неправомерные действия и ухудшение сервиса грозят отзывом франшизы и штрафами со стороны государственных органов.

Также в вопросе недвижимости важен взгляд со стороны. Профессионал знает, на какие нюансы следует обратить внимание, чтобы избежать неприятных сюрпризов в будущем. Сотрудники «Этажей» объективны и стремятся подобрать оптимальный вариант, чтобы клиент остался доволен и посоветовал «Этажи» своим знакомым.

Узнать больше о ценах и квартирах в интересующем районе можно на бесплатной консультации со специалистом по недвижимости «Этажей».

Если есть желание стать частью команды «Этажей», вырасти профессионально и получать достойную оплату за труд, то можно отправить резюме на e-mail: info@tashkent.etagi.com.

Телефон: (+998) 93−801−18−01.

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