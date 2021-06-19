Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О восстановлении и проведении Ташкентского международного кинофестиваля». Об этом сообщила пресс-служба Агентства кинематографии.

В соответствии с документом, Ташкентский международный кинофестиваль «Жемчужина Шёлкового пути» будет проводиться каждый год с 28 сентября по 3 октября начиная с текущего года.

Ташкентский кинофестиваль, также известный как Международный кинофестиваль стран Азии, Африки и Латинской Америки, проводился с 1968 по 1997 год в конце мая — начале июня Государственным комитетом кинематографии и Союзом кинематографистов.

В этом году кинофестиваль пройдет под девизом «Мир, развитие и просвещение». В кинофестивале примут участие 355 зарубежных кинематографистов, в том числе 55 кинозвёзд.

В рамках фестиваля пройдут мастер-классы для молодых кинематографистов с участием известных специалистов и режиссеров, творческие встречи, круглые столы, киновыставки в регионах, показы лучших отечественных и зарубежных фильмов.