В многообразии коммерческой недвижимости в столице предпочтение отдается выгодным условиям, нестандартным подходам и интересным локациям. Business Park от Golden House — это не просто офисные здания. Это целый мир, созданный для развития любого бизнеса. И что приятно, до конца июня действует скидка 15% на все помещения бизнес-парка.





The Business Park строится на ул. Махтумкули. Инфраструктура этого района развивается ускоренными темпами, в том числе благодаря расположенному здесь жилому комплексу Assalom Maxtumquli, который стал символом новой яркой жизни горожан.

Бизнес-парк состоит из восьми зданий, расположенных на 1,8 га. Это коммерческие и офисные помещения различной площади, объединенные общей современной архитектурной концепцией. Вместе они образуют бесшовное пространство, дополненное внутренним двором с зелеными зонами, местом для прогулок и точками общепита.





Строящийся бизнес-парк представляет из себя формат mixed-used. Он обрел популярность во всем мире. Подобная мультифункциональность в городской среде удобна тем, что помогает экономить время и силы.

Практически не отходя от рабочего места, можно погулять, пообедать, сходить за лекарствами или продуктами для дома. Высокая посещаемость всех магазинов, аптек, точек общепита обеспечена самой идеей бизнес-парка. Удобства предусмотрены и для автомобилей — имеются наземная и подземная парковки. Планировки помещений разработаны под любой вкус и потребности.





Уже продано три блока помещений Business Park, осталось четыре. Инвестирование средств на этапе строительства — это выгодный вид вложений, так как готовые помещения будут стоить значительно дороже.

Поэтому не стоит упускать возможность воспользоваться таким шансом и скидкой на помещения в бизнес-парке, который уже в ближайшем будущем станет центром деловой жизни Ташкента.

Для подробной информации можно обратиться в офис продаж Golden House по адресу: Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Осиё, 3.

Телефон: (+998) 99−850−11−11.

Сайт: businesspark.uz

На правах рекламы.