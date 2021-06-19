FOM Group — резидент IT Park, представляющий сервис ArzonApteka, вывел популярный стартап на рынок Объединённых Арабских Эмиратов. Первая публичная версия продукта стала доступна в AppStore и GooglePlay в 2017 году. За прошедшее после запуска время, ArzonApteka превратилась в один из лидирующих онлайн-сервис для поиска доступных лекарств.

Подключение к нему помогает партнерам как увеличить клиентский поток, так и повысить узнаваемость бренда, войдя в прямой контакт с активной аудиторией цифровых сервисов.

«Для всей нашей команды начало зарубежной экспансии проекта — исторический шаг. Ну а для меня лично это к тому же исполнение детской мечты. В детстве, помогая отцу с его небольшим фарм-бизнесом, я думал о создании огромной аптечной сети. Начав свое дело, осознал, что будущее — за внедрением IT-технологий в традиционные сферы. Именно тогда впервые и зародилась идея ArzonApteka, бизнес-модель которой оказалась способной обеспечить высокие темпы роста даже в объективно непростые периоды. Это в свою очередь, наряду с инвестиционной привлекательностью компании, а также максимально благоприятными условиями экосистемы IT Park, и предопределило намерение масштабировать проект на другие рынки», — прокомментировал выход на рынок ОАЭ основатель ArzonApteka Мурат Махкамов.





Основное направление сервиса — это поиск лекарств в аптеках Узбекистана. На сегодняшний день силами FOM Group автоматизировано свыше 3500 аптек по всей стране. Количество пользователей превышает 1 млн человек.

ArzonApteka дает возможность пользователям в режиме онлайн отслеживать необходимые лекарственные препараты по локации и стоимости. Также в приложении имеется специальная вкладка со списком аптек, осуществляющих доставку.

«Коронавирусные локдауны наглядно продемонстрировали востребованность нашего продукта. Положа руку на сердце, могу сказать беспристрастно и искренне: хорошо, что на момент начала пандемии у жителей республики был такой сервис. Не вдаваясь в подробности, упомяну, что ArzonApteka в эти непростые месяцы реально помогала врачам спасать жизни. И за это я всегда буду признателен моим единомышленникам. Без народного признания, без истории успеха, без яркой идеи, а главное — без международной команды профессионалов выход на международный рынок был бы, думаю, невозможен», — сказал Мурат Махкамов.

В последние недели число ежедневных поисковых запросов достигло отметки в 70 тысяч.

Анализ мирового фармацевтического рынка, проведенный экспертами FOM Group, показал перспективность приоритетного охвата пользователей Ближнего Востока и Северной Африки. Прежде всего в силу относительно невысокого уровня автоматизации аптек, а также схожести потребительского поведения.

Первым этапом расширения сервиса ArzonApteka стали ОАЭ как оптимальный рынок для дальнейшей экспансии в макрорегионе. За месяц интенсивной работы команда сумела изучить рынок Эмиратов и запустить процесс подключения к ArzonApteka по несколько точек в неделю. Первые пользователи уже делают покупки в Дубае, используя приложение.

Скачать приложение ArzonApteka для iOS и Android.

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