В Ассоциации футбола Узбекистана состоялось совещание, посвящённое анализу результатов сборной Узбекистана на отборочном этапе чемпионата мира 2022 года. На мероприятии выступили уже бывший главный тренер сборной Вадим Абрамов, директор центра национальных сборных Азиз Хайдаров, президент АФУ Абдусалом Азизов и другие.

«Принимая команду в 2019 году, после поражения от Палестины, передо мной и тренерским штабом была поставлена задача выхода в следующий этап [отбора] чемпионата мира. Учитывая поражение от Палестины и отсутствие времени на подготовку, состав сборной был обновлён на 70%. Это дало результат — мы победили дома Йемен со счётом 5:0, Сингапур на выезде — 3:1. После этого мы принимали команду Саудовской Аравии и, к сожалению, проиграли прямому конкуренту со счётом 3:2», — сказал Вадим Абрамов и назвал результат «и стечением обстоятельств, и неопытностью футболистов».

По словам уже бывшего тренера сборной, поражение прямому конкуренту усложнило задачу занять первое место в группе, но после победы над Палестиной со счётом 2:0 «у команды оставались хорошие шансы для того, чтобы выйти из группы».

«В оставшихся трёх играх нам было достаточно набрать шесть очков, чтобы выйти со второго места. Это простой арифметический подсчёт. Но, к сожалению, весь мир столкнулся с пандемией… В связи с тем, что команда Северной Кореи отказалась участвовать, АФК приняла странное решение о том, что у команд на втором месте снимут по шесть очков. После этого, несмотря на то, что мы обыграли Йемен и Сингапур, набрали по 6 очков, а в турнирной таблице было 15 очков, занимая второе место, вместо нас вышла команда Ливан с 10 очками в группе», — пояснил специалист.

«Конечно, всю ответственность беру на себя. Потому что я как руководитель тренерского штаба несу полную ответственность. Поэтому ещё раз прошу извинить всех любителей спорта… Мы готовы ответить по всей строгости закона», — добавил Абрамов.

Здесь же он подчеркнул, что за время управления сборной в команду были привлечены 75 футболистов, 20 из них — дебютировали.

«У этой команды есть будущее при правильной подготовке. К сожалению, за этот период мы не смогли подготовить двух центральных защитников и вратаря. Это сказалось на последнем этапе. Эта та проблема, которая осталась у нас», — отметил экс-наставник сборной.

Советник президента по науке, образованию, здравоохранению и спорту Абдужабар Абдувахитов спросил, почему перед матчем с Саудовской Аравией главный тренер «перекроил команду».

«В отсутствии центральный защитников мы могли только прессинговать. Сделать так, чтобы соперник не переходил на нашу половину поля. До этого когда мы играли с Саудовской Аравией в Ташкенте, мы только за счёт этого могли конкурировать с ними. Мы не давали им возможности. Находясь в Саудовской Аравии, в тех климатических условиях, я не думаю, что мы бы смогли это сделать», — объяснил Вадим Абрамов.

Наставник также указал, почему в заявке отсутствовали центральные защитники Анзур Исмаилов и Егор Кримец, а также причину перевода Одила Ахмедова в центр защиты в матче против Саудовской Аравии.

«Исмаилов отказался. Сказал, что не готов для национальной сборной. Это стало неожиданностью. А Кримец — не в форме. Он не участвовал и в последних играх „Пахтакора“. Почему я перевёл Одила Ахмедова в центр защиты? Перед матчем многие игроки подошли ко мне и сказали, что Одил хочет играть в защите. Точнее, Азиз Хайдаров пришёл и сказал об этом. В итоге совместно пришли к такому решению. Мы хотели решить проблему в защите через прессинг», — заключил он.

Вадим Абрамов заявил, что был предложен план, в рамках которого два нападающих не встречают двух центральных защитников соперника.

«Когда играешь в 4−4−2, два нападающих не встречают центральных защитников, мы закрываем края, они между линиями встают и на контратаке мы можем поймать их. Если вы посмотрите, как играла сборная Швеции с командой Испании (0:0)…», — сказал он.

Советник президента прервал экс-тренера, попросил не сравнивать команда и назвал решение «авантюрным».

«Мы от обороны собирались играть с ними. В начале мы дисциплинированно держали оборону, но потом получили первую контратаку, хотя мы договаривались, что будет фолить и отходить назад. К сожалению, так получилось и быстро пропустили. Я же вам говорю, если центральные защитники у нас были другого класса, возможно, мы… Команда Сингапура подсказала, как играть. Они же до 85-й минуты с ними спокойно играли, удачно защищалась», — заявил он.

Вадим Абрамов также прокомментировал призыв 22-летнего нападающего «Бунёдкора» Фарруха Икрамова в сборную Узбекистана, несмотря на то, что за полтора года в Суперлиге он забил один гол и отдал одну голевую передачу.

«Если мы будем подходить по статистическим данным, которые проходят в нашем чемпионате, то я не знаю, когда так выбирали футболистов. Космонавтов так выбирают, а футболистов выбирают по другим качествам. Я думаю, что Фаррух, который у нас сегодня выступает. У него большое будущее, и он очень перспективный футболист. С выходом против Саудовской Аравии, наверное, он доказал, что это футболист, который достоин играть в сборной», — подчеркнул 58-летний специалист.

Наставник опроверг слухи о том, что он якобы «устраивает футболистов в сборную по-знакомству». «Есть здесь ребята, которые давно играют в национальной сборной. Они лучше знают, какой я человек», — отметил он и попросил журналистов «освещать как есть, а не говорить, что удобно».

Экс-главный тренер также заявил, что сборная «получила от Ассоциации футбола Узбекистана всё необходимое для победы, никаких причин, на что можно было бы сваливать, нет».

Бывший футболист национальной команды, директор центра национальных сборных при Ассоциации футбола Азиз Хайдаров заявил, что одной из главных проблем сборной остаётся тактические недостатки.

«В конце мы пришли к тому, что у нас был только один план. Если бы у нас было 2−3 плана на игру, возможно, мы бы по-другому выступили. Я думаю, что мы все сделаем выводы — и тренеры, и футболисты, и люди вокруг футбола», — сказал он.

Азиз Хайдаров заявил, что всегда говорил о тактических проблемах Вадиму Абрамову, в том числе после поражения Ираку (0:1).

Специалист отметил, что пока неизвестно, кто станет следующим главным тренером национальной команды. По его словам, необходимо выбрать наставника, который работал со сборными, а не с клубами. В качестве кандидатур предложил ныне главного тренера «Насафа» Рузикула Бердыева и наставника ФК «Олимпик» Тимура Кападзе.

Абдусалом Азизов.

Президент Ассоциации футбола, председатель Службы государственной безопасности Абдусалом Азизов заявил, что поражение сборной даёт оценку нынешнему состоянию узбекского футбола. По его словам, «команда не проиграла на пустом месте и это нельзя считать совпадением».

«Мы многое потеряли в футболе. Потеряли в том смысле, что некоторые превратили его в бизнес. Начиная с детского футбола, с детских футбольных школ. Самый большой недостаток — отбор игроков в команды, система подготовки, отсутствие творческого подхода. Я много лет наблюдаю, самый большой минус нашего футбола — тренеры других сборных легко читают нашу игру. Какая у нас тактика, на какой минуте какого игрока заменим, как будем играть, какое физическое состояние. Каждый раз проигрываем в этом», — добавил Абдусалом Азизов.

«Всегда одинаковый подход в одном направлении. Это было и при Вадиме Карленовиче, и других тренерах. Второй серьёзный недостаток — наши клубы забыли, что интересы национальной сборной Узбекистана превыше всего», — указал председатель ассоциации.

По его словам, Узбекистан «многое потерял в футболе — некоторые люди превратили это в бизнес, начиная от детского футбола, детских футбольных школ».

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