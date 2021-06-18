Коллекция Ташкентского зоопарка пополнилась двумя белыми львятами — восьмимесячными Джони и Дженни. Животных привезли из ЮАР, сообщили в пресс-службе столичного зоопарка.

Белый лев — это редкая цветовая мутация (лейкизм) льва, в частности южноафриканского льва. Эти животные не считаются альбиносами, их глаза и кожа имеют нормальный окрас. Из-за броского окраса им сложно выжить в дикой природе. Они также легко становятся добычей других хищников и браконьеров. Всего в мире насчитывается 300 особей, большая часть из которых содержится в зоопарках.

«Наши белые львята уже находятся у нас в вольере. Мы очень рады тому, что наших пушистиков стало больше. А сохранять и заботиться о таких редких животных — для нас большая честь», — говорится в сообщении.

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