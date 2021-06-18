18 и 19 июня по Узбекистану будет преобладать малооблачная погода, осадки вероятны в отдельных горных районах Ташкентской области и областей Ферганской долины, сообщает Узгидромет.

Температура воздуха днём составит +35…+40 градусов, что на 2−3 градуса выше среднемноголетних значений. Местами будет усиливаться ветер до 15−20 м/с, в субботу с порывами до 23−28 м/с, местами с пыльными бурями.

20 июня с европейской территории России начнётся заток прохладной воздушной массы, которая принесёт комфортную температуру, отмечают синоптики. Кратковременные дожди пройдут по предгорным и горным районам, по равнинной территории осадков не ожидается.

Температурный фон опустится на 2−4 градуса ниже нормы и будет в пределах ночью +15…+18 градусов, днём — +29…+32 градусов, по югу — +34…+37 градусов.