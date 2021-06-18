В восьмом выпуске подкаста «Узбекинвест» «Все о страховании. Простым языком» эксперты рассказали, как не остаться без медицинской помощи за рубежом, как не потратить все деньги на лекарства во время отпуска и как страховая компания может заплатить за перелет.

На улице лето и жара. А значит — пора отпусков в зарубежные страны. «Узбекинвест» помогает соотечественникам, чтобы они не остались без защиты, находясь далеко от родины. В компании доступно страхование туристов или тех, кто выезжает за рубеж по другим причинам. Основной функцией данного вида страхования является покрытие расходов на лечение из-за обострения хронических заболеваний, внезапной болезни или получения травм при несчастном случае. При травме, отравлении, обострении язвы поможет страховой полис.

Оформлять страховой полис для выезжающих за рубеж выгодно, учитывая высокую стоимость медицинских услуг в развитых странах. Для сравнения: у туриста разболелся зуб. В Ташкенте, чтобы удалить зуб, нужно заплатить примерно 100−150 тысяч сумов. Если турист в этот момент в России, надо заплатить около 3500 рублей или 515 тысяч сумов. А вот в США около 283 долларов или почти 3 млн сумов.

Кроме медицинских расходов по данному виду страхования могут быть оплачены билеты, проживание в отеле, транспорт и медикаменты.

«Если лечение клиента потребует времени больше срока самой поездки, „Узбекинвест“ переоформит билеты на перелет. При стационарном лечении покрываются расходы на необходимые медикаменты, а также на транспортировку клиента в клинику и аэропорт. Вместе с этим компания организует ему и его сопровождающему отель, а также репатриацию — возвращение клиента и его сопровождающего в Узбекистан. Также компания организует репатриацию клиента при его смерти из-за заболевания или травмы», — рассказала в подкасте специалист «Узбекинвест» Ирода Арифходжаева.

Как получить помощь за границей

Также эксперты рассказали, какие действия должен предпринять застрахованный, чтобы получить помощь за несколько сотен или тысяч км от страны.

Процесс подачи заявления о страховом случае не сложный для клиента, но требует немалых усилий от страховой компании и ее партнеров. В первую очередь нужно обратиться в страховую компанию и оформить страховой полис для выезжающих за рубеж. «Узбекинвест» помогает подобрать индивидуальную программу для каждого клиента в зависимости от цели поездки, возраста, страны, периода путешествия и прочее.

Если во время путешествия клиент заболеет или с ним произойдет несчастный случай, необходимо обратиться по телефону, указанному в страховом полисе. Это можно сделать также и с помощью мессенджеров.

Клиент связывается не напрямую со страховой компанией, а через ее международных партнеров — так называемых ассистанс-компаний. Они же после оформления заявки и проверки информации о клиенте приступают к оказанию помощи: при необходимости вызывают скорую помощь, подбирают клинику, консультируют, организовывают транспорт и прочие необходимые услуги. При этом ассистанс-компании постоянно держат специалистов «Узбекинвест» в курсе о состоянии клиента. Компания также связывается с ним или его близкими и дает рекомендации. Общаются специалисты ассистанса на родном языке клиента.

Как покрываются расходы

Компенсировать расходы можно двумя способами. Первый — лицо за рубежом может оплатить все медицинские и прочие услуги самостоятельно и после приезда, предоставив все чеки, квитанции и прочие документы. Затем получить компенсацию. Второй — «Узбекинвест» может сразу же оплатить стоимость услуг во время лечения и пребывания клиента за границей.

Компания направляет своих клиентов только в проверенные медицинские учреждения. При выборе больницы учитывается диагноз, локация и качество медуслуг.

Страховая сумма (максимальная сумма, которую может получить клиент), определяется исходя из возможностей, желаний, целей и страны, в которую он летит. Обычно это несколько десятков тысяч евро. Чтобы получить визу для въезда в некоторые страны, необходимо оформить страховой полис на определенную сумму. Например, для получения разрешения на въезд в США гражданин Узбекистана должен иметь при себе страховку в 100 тысяч евро.

Оформить страхование для выезжающих за рубеж в «Узбекинвест» можно онлайн по выгодной цене по ссылке всего за пару минут. Полис будет доставлен в любую точку Узбекистана в течении дня.

Подкасты от компании «Узбекинвест» на русском языке можно услышать каждый второй и четвертый четверг месяца в 10:00 в прямом эфире радиостанции Oriat FM (волна 100,5), а также на Facebook.

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