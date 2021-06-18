Накануне президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заложил первый камень на месте строительства города Новый Андижан. Проект разработан совместно с турецкой компанией Keym.

Как ожидается, новый город построят в восемь этапов в 2021—2041 годах, в нём будут жить свыше 450 тысяч человек. Общая площадь города составит 4000 гектаров, из них 2000 займут жилье и социальные объекты, промышленные зоны и объекты обслуживания. Еще на 2000 гектаров создадут зелёные зоны.

На схемах и макетах будущего города, снятых корреспондентом «Газеты.uz», видно преобладание малоэтажной застройки, во дворах проектом предусмотрены зелёные зоны. Жилые дома предлагается располагать в виде кварталов, улицы должны быть неширокими, парковки предусмотрены вдоль улиц.

Фото

Фото: Пресс-служба президента.