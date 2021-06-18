Деградация земель в результате изменения климата, расширения сельскохозяйственных площадей, урбанизации и строительства инфраструктурных объектов чревата серьёзными экологическими и экономическими последствиями. Она подрывает благосостояние более 3,2 миллиарда человек. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш по случаю Всемирного дня борьбы с опустыниванием и засухой.

Во всём мире треть всех земельных почв уже подверглась деградации. В засушливых районах этот процесс оборачивается опустыниванием. Земельные почвы обеспечивают более 97% продуктов питания, а также питьевую воду. Но с каждым годом земля становится менее плодородной. Также значительно снижается её способность поглощать углерод, что ускоряет изменение климата.

«Человечество ведёт безжалостную, саморазрушительную войну с природой. Биоразнообразие сокращается, концентрация парниковых газов растёт, а антропогенные загрязнения не щадят ни самых отдалённых островов, ни высочайших горных вершин», — сказал он.

Глава ООН призвал жить в мире с природой, добавив, что земля может стать главным союзником человека.

«Восстановление деградировавших земель позволит снизить концентрацию углерода в атмосфере […]. Тем самым мы поможем уязвимым сообществам адаптироваться к изменению климата. Кроме того, мы сможем увеличить объём сельскохозяйственного производства на дополнительные 1,4 трлн долларов в год», — отмечается в послании главы ООН.