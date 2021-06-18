За сутки 17 июня в Узбекистане от коронавируса умерло четыре человека, свидетельствует статистика Министерства здравоохранения. В последний раз такое количество смертей отмечалось в ноябре 2020 года.

Общее количество смертей от COVID-19 сейчас составляет 717. Отметим, что с начала июня летальные случаи регистрируются ежедневно, исключая выходные дни, — от одного до трех в сутки.

Динамика заражений также возросла. С понедельника, 14 июня, количество выявляемых в сутки заражений непрерывно увеличивается, причем за 15 июня сразу на 50 — с 300 до 350. Наибольший прирост новых заражений в сутки с начала месяца отмечен за 17 июня — 385.

Общее число случаев COVID-19 в Узбекистане достигло 105219.

На 17 июня в стране всего использовано 2785336 доз разных вакцин. Первую дозу получили 1665025 человек, вторую — 1028271 человек, третью — 92040 человек.