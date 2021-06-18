Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О дальнейшем совершенствовании системы управления многоквартирными домами», сообщил телеканал «Узбекистан 24».

На первом этапе до 1 июля 2022 года планируется реализовать проект на 15 территориях в Каракалпакстане, областях и Ташкенте, где будет внедрена новая система управления и сервисного обслуживания 1227 домов, в которых проживают 180 тысяч человек. В конце мая президент давал поручение министру жилищно-коммунального обслуживания Шерзоду Хидоятову в течение двух месяцев в качестве эксперимента определить управляющие компании для обслуживания более 1100 многоквартирных домов в 14 городах страны.

В указанных 15 массивах также имеется 90 стоянок, 128 пунктов по сбору отходов. Помимо этого, там есть 3400 индивидуальных домов (участков), 30 школ, 64 детсадов и 9 вузов.

Эти территории будут закреплены за управляющими сервисными компаниями, на которых возлагаются следующие функции:

оказание коммунальных и ремонтных услуг всем частным домам и организациям, расположенных на выбранных территориях;

по соглашению с местными хокимиятами благоустройство и озеленение территорий;

организация круглосуточной диспетчерской службы для устранения различных аварий в кратчайшие сроки.

Помощник министра жилищно-коммунального обслуживания Артём Крескос сообщил, что будет проведён открытый тендер на управление многоквартирными домами и на содержание общего имущества, а также благоустройства прилегающей территории.

«На этих территориях имеются школы, детские сады, лицеи, колледжи, а также другие социальные объекты, которые тоже будут передаваться на управление и содержание… Со стороны Министерства жилищно-коммунального обслуживания будет установлен жёсткий контроль деятельности этих управляющих компаний на выбранных территориях и будут приниматься оперативные меры по устранению проблемных вопросов, если они будут возникать», — сказал он.

Управляющие компании получают разрешение на оказание коммуникационных, ремонтных и эксплуатационных услуг государственным заказчикам, школам, дошкольным образовательным организациям, больницам. Все работы будут осуществляться на основе прямого договора.

Управкомпании также получают право на строительство и внесение изменений в работы, связанные с инженерными коммуникациями и сетями с оповещением соответствующих организаций.

По данным телеканала «Узбекистан 24». на сегодняшний товарищества частных собственников жилья (ТЧСЖ) имеют кредиторскую задолженность в 1,4 трлн сумов, из которых 277 млрд сумов — просроченные долги.

В этой связи после передачи управления от ТЧСЖ управляющим компаниям выплаты по просроченной задолженности на основе гарантий местных хокимиятов продлеваются на три года.

В 2022—2025 годах планируется капитально отремонтировать 6085 многоэтажек, на эти цели направят 734 млрд сумов. Источник финансирования этих работ будет формироваться за счёт средств Фонда жилищно-коммунального обслуживания (30%) и госбюджета (70%).

В этот период на прилегающей территории намечено возвести 1800 детских площадок, отремонтировать 168 тысяч погонных метров ирригационных сетей, забетонировать более 1 млн кв. м. тротуаров, заменить 14,5 тысяч приборов внешнего освещения.

В 2021 году в рамках указанного плана будет проведена реновация 544 многоквартирных домов, эксплуатационный период которых уже вышел или на исходе. При этом 211 многоэтажек будут построены заново, 75 — реконструированы, по 276 домам — проведены инструментальные и архитектурные исследования. На реновацию МинЖКО из госбюджета выделят 100 млрд сумов.

Согласно постановлению, у каждого собственника квартиры будет свой индивидуальный расчётный счёт, через который будет проводиться оплата всех взносов и различных услуг.

По показателям плана капитального ремонта жилья эта смета расходов будет формироваться из расчёта 30% — вклад собственника жилья, оставшиеся 70% — в равной степени делятся между республиканским и местными бюджетами.

Дома, возведённые после 1 октября 2021 года, передаётся в управление строительной организации на 2 года.

В кадастровом паспорте отныне должна быть «вся информация о собственнике, площади и особенностях жилья». Артём Крескос сообщил, что каждая территория и дом будут иметь свой кадастровый документ, что позволит разделить задачи Управлений благоустройства при хокимиятах и управляющих компаний.

Кроме того, нотариальные конторы будут уведомлять потенциального покупателя об имеющейся задолженности по тем или иным взносам. Покупатель при покупке квартиры станет правопреемником погашения задолженности.

Согласно постановлению президента, отныне, чтобы построить новый объект на прилегающей к домам территории необходимо получить более 80% голосов, проживающих рядом собственников жилья. Это будет касаться и вопросов привлечения кредитов и иных долговых обязательств.

До этого было достаточно собрать 50% жителей и если из них половина не против, то вопрос решался в пользу застройщика или управляющей компании.

Замначальника управления МинЖКО Дилмурод Хабибуллаев заявил, что раньше ТЧСЖ брали кредиты с согласия малой части жителей и не отчитывались о расходах. По его словам, теперь для получения кредитов на многоквартирные дома требуется согласие 80%, а информация о тратах должна озвучиваться каждый месяц или квартал.

Кроме того, ожидается пересмотр перечня минимальных услуг и работ, необходимых для эксплуатации жилья.

Постановлением будет сформирован электронный реестр управляющих компаний, который будет определять их рейтинг.

С 1 августа 2021 года на территориях, где проводится эксперимент, а с 2022 года — по всей республике будет введён идентификационный номер собственников жилья, а также внедрена биллинговая система.

Расширяются полномочия жилищной инспекции. Отныне инспекторы инспекции вправе контролировать ход ремонтных и перепланировочных работ, проводимых жильцами. Они также смогут давать указания по устранению выявленных недостатков по завершению строительства многоквартирных домов, выявлять правонарушения и передавать материалы правоохранительным органам.