Южнокорейское совместное предприятие Bontech Medical предлагает инновационные решения для клиник, больниц и диагностических центров. Компания представляет портативные рентгеновские системы, цифровые рентгеновские детекторы и мобильные диагностические комплексы на базе шасси КАМАЗ и ISUZU.

Цифровые детекторы

Bontech Medical работает на рынке Узбекистана с 2019 года, в Фергане у него функционирует завод. На нем полностью собираются цифровые портативные детекторы (проводные и беспроводные), комплектующие части которых напрямую завозятся из Южной Кореи.

Основным преимуществом детекторов от Bontech Medical является оцифровка снимков. Если на стандартных рентгеновских аппаратах приходится вытаскивать пленку и проявлять ее, а это занимает время, то на цифровом детекторе изображение появляется через 3−4 секунды после снимка. А подключив принтер, его можно будет сразу распечатать либо переслать в электронном виде в любую точку мира.

Рентгеновские системы

Помимо производства детекторов Bontech Medical занимается реализацией портативных рентгеновских систем. Каждая из них состоит из детектора, портативной рентгеновской трубки, стенда и рабочей станции.

В систему установлено восемь анатомических программ рентгенографии. Это значит, что врач всего одним нажатием кнопки сможет настроить лучи под любое телосложение пациента. В то же время система может делать снимки каждые 10 секунд — этого времени хватает на охлаждение трубки. Несмотря на всю компактность системы, мощность рентгена позволяет делать качественные снимки всех частей тела.

Большое преимущество рентгеновской системы от Bontech Medical — портативность и легкость. Ее легко переносить из одного отделения больницы в другое, собрав все в специальные кейсы: вкупе система весит не больше 18 кг. Особенно это будет полезно при лечении лежачих больных, у которых нет возможности передвигаться.

По словам представителя компании, Bontech Medical уже установил более 35 таких систем по Узбекистану, около трети из них — в covid-центрах. Сам аппарат, если правильно его использовать, может прослужить от 15 до 20 лет, каким бы маленьким он не считался.

Сервисный центр

Многие, кто привозит оборудование из-за рубежа, сталкиваются с рядом проблем:

сложно найти запчасть;

нет специалистов, которые обучат персонал;

нет возможности быстро получить техподдержку или устранить поломку.

У Bontech Medical есть свой сервисный центр в Фергане. Его мастера прошли обучение и сертификацию в Южной Корее. А это значит, что специалисты могут полностью установить оборудование, подключить ПО, обучить рентгенологов и технологов работе с системой, а также выявить проблему и устранить ее как дистанционно, так и очно, приехав в любую точку Узбекистана.

Весь срок доставки и установки занимает менее одной недели в любой город Узбекистана. Также у компании всегда имеются запасные части на складе. Это помогает специалистам Bontech Medical оперативно восстановить систему в случае необходимости.

На свой детектор компания дает два года гарантии, на трубку — год. И весь период гарантийного времени Bontech Medical будет оказывать техподдержку 24/7, а также обучать медперсонал независимо от того, сколько специалистов будет им пользоваться и как часто будет меняться кадровый состав.

Согласно постановлению президента Узбекистана от 21 августа 2020 года «О дополнительных мерах по поддержке отечественных производителей», руководители бюджетных предприятий в обязательном порядке изучают возможность покупки товаров (услуг) у местных производителей, зарегистрированных на cooperation.uz.

И так как Bontech Medical является производителем, вся продукция представлена на электронном кооперационном портале. Это дает возможность государственным медицинским учреждениям приобрести оборудование медицинского назначения без надобности обоснования целесообразности закупки импортных товаров и долгого ожидания доставки системы в Узбекистан.





Сейчас Bontech Medical ведет работу над новым проектом. Компания разработала передвижные диагностические комплексы на базе отечественных производителей шасси «КАМАЗ» и Isuzu. В них Bontech Medical уже полностью укомплектовал центры с маммографической и портативной рентгеновской системами.

Более подробную информацию о мобильных системах можно узнать по ссылке.

Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: (+998) 90−394−00−80, (+998) 90−775−00−80.

Сайт: bontechmedical.com

Instagram: @bontech_medical

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