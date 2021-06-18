Президент Шавкат Мирзиёев 17 июня подписал постановление «О мерах по дальнейшему развитию и популяризации вида спорта стрельба из лука».

Основными направлениями развития вида спорта стрельба из лука определены:

создание новой системы выявления, выбора и отбора (селекции) талантливой молодёжи, а также её подготовки в качестве профессиональных спортсменов;

талантливой молодёжи, а также её подготовки в качестве профессиональных спортсменов; подготовку и профессиональное развитие профессиональных спортсменов, квалифицированных тренеров, судей и специалистов;

создание условий для занятий по виду спорта парастрельба из лука лиц с ограниченными физическими возможностями и инвалидностью;

организацию и проведение на постоянной основе республиканских и международных соревнований, турниров и чемпионатов мира;

и другие.

Документом предусмотрено открытие в каждой детско-юношеской спортивной школе и в каждом колледже олимпийского резерва (включая новые школы и колледжи) секций и отделений по стрельбе из лука.

Начиная с 2022—2023 учебного года в Узбекском государственном университете физической культуры и спорта откроется направление образования по стрельбе из лука.

С 1 сентября 2021 года в стране ежегодно будут проводиться:

в Ташкенте — Международный турнир «Алпамыш и Барчиной»;

в Самарканде — Международный турнир среди женщин «Кубок Тумарис»;

в Бухаре, Коканде, Самарканде, Хиве — «Неделя туризма и стрельбы из лука», в её рамках — турниры по стрельбе из лука среди спортсменов и туристов, а также мастер-классы, встречи и гуляния.

Документом также поручается Совета министров Каракалпакстана, хокимам областей и Ташкента определить стрельбу из лука как приоритетный вид спорта в одном из районов (городов) каждого региона, разработать «дорожные карты» по его развитию и популяризации.

Кроме того, постановлением запланировано создание территориальных подразделений Федерации стрельбы из лука Узбекистана.