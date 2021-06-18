Для развития предпринимательства в 200 махаллях в Андижанской области будет выделено 400 млрд сумов. Об этом 18 июня на встрече с активом региона объявил президент Шавкат Мирзиёев, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

«Формирование и полный запуск „точек роста“, которые придадут мощный толчок развитию области, определение направлений и задач для улучшения жизни населения — это именно то, что нам нужно. На основе работы „махаллабай“ (в разрезе махаллей) и „хонадонбай“ (в разрезе домохозяйств) мы должны создать андижанский образец развития семейного предпринимательства и тем самым превратить область в регион, свободный от безработицы и бедности», — сказал глава государства.

Для этого в Андижан была направлена рабочая группа во главе с заместителем премьер-министра Сардором Умурзаковым, которая изучила имеющиеся проблемы и возможности в 882 махаллях, говорилось на мероприятии.

«В каждой махалле, исходя из сформировавшихся трудовых навыков жителей, в качестве самых эффективных точек роста определены ремесленничество, приусадебное и тепличное хозяйства, садоводство, цветоводство и птицеводство», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

На совещании также отмечалось, что в 847 домах в махалле «Юзлар» в Шахриханском районе имеются теплицы площадью от одной до 30 соток. В 265 участках из имеющихся 601 в махалле «Гудур» в Избасканском районе занимаются изготовлением корзин.

Президент указал, что министерства и хозяйственные объединения, банки и руководители секторов, закреплённые за каждым районом (городом) на основе работы «махаллабай» «будут нести личную ответственность за решение проблем населения и развитие предпринимательства».

Шавкат Мирзиёев также заявил, что большинство махаллей в области «уже определили точки роста, но 100 махаллей всё ещё не нашли свои специализации».

«Поэтому хокимият области и экономический комплекс будут ответственны за развитие 200 махаллей. С сегодняшнего дня все руководящие сотрудники экономического комплекса будут освобождены от должностей, в течение трёх месяцев они будут исполняющими обязанности», — сообщил глава государства.

Президент добавил, что все сотрудники экономического комплекса и коммерческих банков в течение этого периода не будут работать в ведомствах, а посетят каждое домохозяйство для изучения условий жизни населения, их пожеланий и возможностей. По словам главы государства, после этого «они подготовят для них соответствующие бизнес-планы».

«Семьи, которые вообще не умеют заниматься предпринимательством, получат по 100 кур. Им сроком на три года будут выделены банковские кредиты под 10% без требования залога. Для таких кредитов гарантом будет выступать Фонд поддержки предпринимательства. Для этих целей 200 махаллям выделим ресурсы в размере 400 млрд сумов (каждой махалле по 2 млрд)», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Он добавил, что за эти мероприятия будут лично ответственны вице-премьер — министр экономического развития и промышленности Джамшид Кучкаров, министр финансов Тимур Ишметов, председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов, председатель Торгово-промышленной палаты Адхам Икрамов, министр инновационного развития Иброхим Абдурахмонов и руководители банков.

Президент поручил вице-премьеру Сардору Умурзакову (по проектам стоимостью свыше 100 тысяч долларов) и Адхаму Икрамову (по проектам до 100 тысяч долларов) изучить эффективность кредитов, выделенных за последние три года.

«В этом основное внимание должно быть уделено количеству созданных рабочих мест и организации эффективного использования производственных мощностей, а также созданию дополнительных рабочих мест», — пояснил Шавкат Мирзиёев.

12 мая президент выразил обеспокоенность ростом проблемных кредитов (просроченные более чем на 90 дней и классифицируемые как неудовлетворительные, сомнительные и безнадежные).

«Мы выделяем беспрецедентные средства. Если мы будем выдавать их всем и никто не будет отвечать за возврат средств, кто будет вести учёт в государстве? Каждый хоким должен отчитаться о погашении кредитов в своём регионе», — сказал он.

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