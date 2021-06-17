В последнее время участились жалобы на компании-посредники, которые предлагают свою «помощь» в получении автокредитов на новые автомобили UzAuto Motors. Свои услуги посредники оценивают в несколько миллионов сумов.

«Помогу взять автокредит на новую машину» — такие объявления сегодня часто можно встретить в интернете. Посреднические организации привлекают клиентов выгодными процентными ставками, однако по факту человек берет кредит в банке, но к тому же еще и платит определенную сумму посреднической компании за «помощь».

В АКБ «Капиталбанк» отметили, что кредиты на новые автомобили UzAuto Motors выдаются непосредственно покупателю в рамках совместной программы банка и производителя, без участия каких-либо посреднических организаций. Все обещания сторонних компаний «решить вопрос» даже при недостаточном уровне дохода заемщика являются обманом. Банки запрашивают информацию о доходах заемщиков напрямую из базы данных Государственного налогового комитета.

Получить кредит на покупку нового автомобиля можно, только самостоятельно обратившись в банк. Оформление автокредитов в «Капиталбанке» максимально упрощено и не занимает много времени.

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