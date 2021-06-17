Стены первых блоков уже возвышаются над забором, а работа не прекращается ни днем, ни ночью.Квартиры на стадии строительства быстро распродаются, и уже скоро современный жилой квартал примет первых жильцов.

Вдохновением для авторов проекта послужили природные просторы Узбекистана и горные вершины, то набирающие высоту, то обрывающиеся вниз. Результатом работы международных архитектурных и дизайнерских бюро Benoy и Chapman & Taylor стала эко-концепция жилого комплекса, состоящего из пяти зданий. Четыре жилых блока символизируют природные стихии — землю (Terra), воду (Aqua), воздух (Aer), огонь (Ignis), а пятый объединяет задумку в единое целое и олицетворяет душу (Spirit).





Отличительная особенность Infinity — упор на экологичность и единение с природой. Еще на стадии проекта на перепадах башен запланированы озелененные эксплуатируемые террасы. Они помогут создать благоприятный микроклимат.

Фасады зданий, оплетенные зелёной листвой, станут ажурной природной «панджарой», защищающей от прямого солнечного света.

Концепция «двор без машин» продолжает идею эко-френдли пространства. Территория комплекса закрыта от посторонних и свободна от автотранспорта. Владельцы смогут разместить его в подземном или наземном паркинге.

Внутреннее наполнение Infinity соответствует внешнему: общественные пространства и жилые помещения в комплексе так же просторны и комфортны, как и вся территория. Каждое здание оформлено в собственном стиле, но всех их объединяет одна тема: природные оттенки и мотивы. Квартиры в блоках с разным количеством комнат, от одной до четырех.





Отличительная черта планировок — практически в каждой квартире есть собственная терраса. Например, в четырехкомнатных апартаментах терраса занимает более девяти метров — буквально как дополнительная комната. Деловой человек, здесь может уединиться для работы на свежем воздухе или же занять детей играми, пока в доме уборка. Также можно устроить семейное воскресное чаепитие с видом на обновляющуюся столицу и горы.









Квартиры, которые предлагаются к продаже в резиденции Infinity, сдаются на стадии предчистовой отделки. Здесь все подготовлено к последнему шагу: ремонту по вашему индивидуальному дизайнерскому проекту. В квартирах проложены основные коммуникации, установлены окна класса «А», двери и подвесные потолки из гипсокартона, выровнены полы.



Будет центральное отопление с разводкой на каждую квартиру. Также будут установлены радиаторы и конвекторы с терморегуляторами. Кондиционирование мультисплит.

Жилищем будет управлять предустановленная интеллектуальная система «умный дом», которая умеет угадывать желания владельцев и помогает экономить время и денежные средства. Все остальное — для полета творческой фантазии, которую нельзя ограничивать. Ведь каждая квартира в таком комплексе — индивидуальность.





Luxury-комплекс задуман как пространство, где все необходимое для жизни будет располагаться на территории комплекса или в шаговой доступности от нее. Важные социально-бытовые объекты, рекреационные зоны, собственный детский сад и несколько ДОУ поблизости, школы и учебные центры, торговые точки и парки, станции метро и остановки общественного транспорта — все это делает зону внутри и вокруг резиденции территорией, удобной для всех поколений. В том числе и для лиц с ограниченными возможностями за счет безбарьерного пространства.

Скоро станет известно кто из тех владельцев недвижимости в Infinity, выиграл еще одну квартиру от Golden House в подарок. Это еще один пример того, почему покупать квартиры на этапе строительства выгодно.

Строительство проекта в разгаре — готовые квартиры продаются по доступным ценам. Есть возможность выгодно инвестировать средства и купить дом в Infinity для себя. Эта резиденция станет символом нового Ташкента, цветущего и гостеприимного, но вместе с тем современного и передового.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: (+998) 78−888−18−88.

Центральный офис продаж: Мирзо-Улугбекский р-н ул. Осиё, 3.

Ориентир: Orient Finans Bank, ЖК «Новомосковская».

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