Летом остро встает вопрос красивого тела. Большинство людей держат диету именно в это время. Диеты эффективны, но дают кратковременный эффект и опасны для здоровья. Вторая альтернатива — правильное питание — кажется нудным и долгим: нужно планировать покупки, заранее готовить, считать калории. Продуктовая линейка от Herbalife Nutrition — помощник грамотного и сбалансированного питания, контроля веса и здорового тела.





9 июня в конференц-зале отеля Hyatt эксперты Herbalife Nutrition провели встречу в формате пресс-завтрака на тему правильного питания. Компания вышла на рынок Узбекистана в августе 2020 года, и это стало первым крупным мероприятием со дня открытия.

Гостей встречали хрустящими круассанами, свежими фруктами, ароматным кофе и фотосессией. До начала конференции представители СМИ, блогеры и спортсмены могли обсудить новости компании и пообщаться с экспертами о правильном питании и спорте.





Конференцию открыла Эльвира Болотова — директор по развитию бизнеса в странах Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. Она рассказала о своем приходе в компанию, преимуществах и роли Herbalife Nutrition в обществе. Большой гордостью компании являются собственное производство и поля, на которых выращивают ингредиенты для линеек Herbalife Nutrition.

Над созданием новых продуктов трудятся ученые со всего мира. Они обеспечивают качество, эффективность и безопасность всей линейки продуктов, разработанных на основе научных достижений. А совместно с амбассадором Криштиану Роналду был разработан продукт для спортивного питания.

В Узбекистане Herbalife Nutrition представлен в нескольких категориях: протеиновый коктейль «Формула 1», с которого начиналась история компании, растительные напитки и чаи.





Всю продукцию можно приобрести у независимых партнеров Herbalife Nutrition — компания работает через систему прямых продаж. На сегодняшний день в Узбекистане насчитывается более 500 клубов здорового образа жизни, объединяющих единомышленников. Здесь можно ознакомиться с продукцией и пообщаться с консультантами по питанию. Независимые партнеры Herbalife Nutrition всегда поддержат и зарядят мотивацией людей, начинающих вести здоровый образ жизни.

Эксперт по питанию компании Herbalife Nutrition Гульбахор Ишанходжаева выступила с презентацией, посвященной сбалансированному питанию и формированию правильных привычек. Она рассказала, как сохранять хорошее самочувствие после 30 и как важно сбалансированно питаться.





Баланс в этом возрасте поддерживается при помощи дефицита калорий: это значит, что нужно употреблять меньше калорий, чем их можно потратить. При этом важно помнить о балансе: по 30% суточной нормы должно приходиться на белки, 30% на жиры и 40% — на углеводы.

Поскольку в нынешнем динамичном мире сложно питаться правильно, можно помогать поддерживать свой организм при помощи пищевых продуктов. Например, флагманского продукта для снижения веса Herbalife Nutrition — протеинового коктейля «Формула 1». Он готовится за две минуты, а его состав позволяет надолго избавиться от чувства голода. Этот коктейль заменяет полноценный прием пищи и помогает обеспечивать организм необходимыми питательными веществами.

В одной порции содержится до 18,5 граммов белка (содержание белка отличается в зависимости от вкуса), комплекс из более 20 важнейших витаминов и минералов, минимальное количество жиров, а также полезная клетчатка и всего около 200 ккал (при приготовлении с 250 мл молока 1,5% жирности). В линейке для Узбекистана представлено пять вкусов, которые разнообразят завтрак.





Позже к выступлению присоединился Александр Аралбаев — фитнес-эксперт Herbalife Nutrition, мастер спорта, фитнес тренер и персональный тренер из Кыргызстана. Он предложил гостям размяться (как и положено активным и спортивным персонам) и провел небольшую разминку.

Александр рассказал, что перед похудением стоит определить цели и продолжать контролировать организм после основной потери массы.

Фитнес-эксперт отметил, что для девушек очень важно употребление полезных жиров. Их отсутствие в организме может сказываться на работе репродуктивной функции, выработке гормонов, смене настроения и процессе старения.

А с фруктами наоборот стоит быть осторожнее — необходимо ограничивать их количество, поскольку большое количество фруктозы уходит в жиры.





Программа завершилась презентами от компании — гостям подарили продукцию в виде протеиновой смеси «Формула 3» и протеинового коктейля «Формула 1» со вкусом дыни, растительного напитка с алоэ, стимулирующего процесс пищеварения, а также кулинарную книгу Herbalife Nutrition «Азбука сбалансированного вкуса».

Ознакомиться с продукцией, среди которой есть и фильтр для очистки воды, можно на сайте Herbalife Nutrition. Для приобретения продукции необходимо оставить заявку, после чего с пользователем свяжется консультант.

Сайт: herbalifeuzbekistan.com

Instagram: @herbalife_uzbekistan

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