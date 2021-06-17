В хокимияте Самаркандской области при участии представителей регионального управления Агентства информации и массовых коммуникаций 16 июня прошла встреча с участниками недавнего инцидента в Иштиханском районе, сообщила пресс-служба областной администрации.

Ранее «Газета.uz» писала, что сотрудник пресс-службы районного хокимията препятствовал работе корреспондентов телеканала MY5, которые снимали репортаж о пожаре на рынке. Сообщалось, что работник пресс-службы предположительно изъял карту памяти из камеры оператора и съел её.

На встрече в хокимияте были заслушаны версии произошедшего корреспондента канала Отажона Раббонакулова и пресс-секретаря районной администрации Илхома Бобоева. Последний заявил, что просил журналистов «выключить камеру и снять репортаж после того, как разойдутся люди, так как место пожара находилось в опасном состоянии и сгоревшие столбы могли упасть на них».

«В результате возникло разногласие. Но сотрудники телеканала продолжили снимать. Пресс-секретарь заявил, что не изымал карту памяти камеры и не глотал её, по его словам, эти высказывания являются безосновательными. При этом он признал, что сказал оператору не снимать, что организует [съёмку], когда люди разойдутся, и прикасался к камере», — говорится в заявлении областного хокимията.

В свою очередь, корреспондент телеканала указал, что вначале пресс-секретарь действительно оказал сопротивление, но позже «журналистам удалось взять интервью у хокима района и других граждан, а также снять территорию рынка в присутствии самого пресс-секретаря (без участия других граждан)».

В то же время репортёр заявил, что «не видел своими глазами, как пресс-секретарь проглотил карту памяти камеры». По его словам, об этом говорили другие, но в том репортаже и в беседе с представителями других СМИ он сам не произносил фразу «проглотил флешку». Журналист признал, что камера была частично повреждена, упало качество съёмки, сообщили в пресс-службе хокимията области.

В заявлении отмечается, что по итогам изучения обе стороны были проинформированы о требованиях законодательства и правилах. Распоряжением хокима Иштиханского района пресс-секретарю Илхому Бобоеву объявлен выговор.

Когда журналисту телеканала MY5 объяснили, что по факту повреждения техники ему необходимо обратиться в суд, он заявил, что не имеет претензий, добавили в администрации Самаркандской области.