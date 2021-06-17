Сотрудники УВД Сырдарьинской области и областного управления Службы государственной безопасности 16 июня задержали в Мирзаабадском районе и Янгиере группу из 20 человек, которые подозреваются в террористической и экстремистской деятельности. Об этом сообщила пресс-служба УВД области.

В сообщении говорится, что участники секретной группы занимались пропагандой радикальных идей, попав через социальные сети в интернете под влияние членов экстремистских и террористических организаций,.

В частности, они распространяли через мессенджер Telegram аудио- и видеоматериалы, пропагандирующие экстремистские и террористические организации, отмечается в сообщении.





При обысках по адресам жительства задержанных обнаружены материалы экстремистского содержания, сообщило УВД. На опубликованных фото также видно несколько мобильных устройств, ноутбук, карта памяти, пистолет и винтовка с оптическим прицелом.

Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

В начале июня сообщалось, что в Самарканде было задержано 14 человек, подозреваемых в попытке примкнуть к террористическим группировкам в Сирии.