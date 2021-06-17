Международный консультативный комитет по вопросам культурного наследия создан в Узбекистане в сотрудничестве с ЮНЕСКО постановлением правительства, сообщило ИА «Дунё».

В документе закреплены механизмы исполнения указа президента «О мерах по дальнейшему повышению роли и значения сферы культуры и искусства в жизни общества», а также задачи развития отношений между Узбекистаном и ЮНЕСКО в области охраны, сохранения, популяризации и рационального использования культурного наследия.

Основные задачи комитета — подготовка предложений по включению культурного наследия Узбекистана в список Всемирного наследия, а также расширение сотрудничества с международными организациями и консультативными органами ЮНЕСКО (Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС), Международный исследовательский центр по сохранению и реставрации культурных ценностей (ИККРОМ)).

Кроме того, консультативный совет будет участвовать в работе по охране объектов материального культурного наследия и территорий, включенных в список объектов Всемирного наследия, а также готовить предложения по надежному сохранению их ценности.

Комитету присвоен статус консультативного органа по вопросам материального культурного наследия и территорий, включенных в список объектов Всемирного наследия.