12 июня открылось официальное представительство компании Zepter International в Узбекистане. На открытии выступили интернациональный директор Zepter International Милан Лукич и торговый директор Zepter Kazakhstan Владелина Пак.





Компания, основанная в 1986 году, производит медицинскую, бытовую, косметическую продукцию, аксессуары и многое другое. Товары Zepter отличаются высоким качеством и надежностью. Это подтверждается гарантийным сроком продукции.

«Я не скрою, у нас есть намерения открыть филиалы еще в нескольких крупных городах Узбекистана. Миссия Zepter — миссия здоровья, которую мы пропагандируем уже ровно 35 лет. Мы прибыли в Узбекистан не только для того, чтобы реализовать наши товары, но и чтобы обеспечить людей рабочими местами. В Zepter Kazakhstan работает две тысячи сотрудников, что говорит о масштабе компании. В будущем планируется расширить ассортимент реализуемой продукции. Нужно время, чтобы пройти сертификацию в соответствии с законодательством Узбекистана. Продукция Zepter проходит сертификацию в каждой стране", — рассказал о компании и ее планах Милан Лукич.





Уже сейчас ведутся тренинги для будущих торговых агентов Zepter. Для обучения специалистов компании в Узбекистан прибыла торговый директор Zepter Kazakhstan Владелина Пак.

«Сотни тысяч людей получили новую профессию, интересное занятие, а главное — здоровье вместе с качественной продукцией компании. Я думаю, продукция Zepter будет популярна в Узбекистане, потому что она отвечает культурным традициям народа, а также несет здоровье и красоту. Компания Zepter пришла в Узбекистан на долгие годы», — рассказала во время выступления на пресс-конференции Владелина Пак.

О преимуществах продукции

Все товары Zepter нацелены на пользу для здоровья и повышение качества жизни. Также их отличает широкий функционал и стильный, удобный дизайн. К примеру, пылесос-парогенератор TUTTOLUXO 6SB может не только очищать поверхность ковров и мягкой мебели, но и отпаривать и выводить пятна с одежды, выполнять функции утюга и увлажнителя воздуха.

Продукция компании Zepter — это запатентованные технологии, которые работают годы. Одна из последних — фуллереновые очки Tesla Hyperlight. Они преобразовывают свет, улучшая выработку мелатонина, и снижают вредное воздействие от экранов устройств, повышая работоспособность. Это говорит о том, что продукция Zepter призвана защитить от вредного воздействия новых технологий.





Товары бренда отличаются качеством, что отражается на ценовой политике. Однако, это не означает, что продукция будет недоступна различным слоям населения: уже сейчас есть возможность покупки товаров в рассрочку. Также рассматривается вариант кредитования через банки.





Такие вложения окупят себя в будущем. Продукция Zepter рассчитана на длительное использование, что особенно актуально в век разумного потребления. Купив один раз технику или посуду от Zepter, не придется обновлять ее постоянно.

О компании на мировом рынке

Компания основана предпринимателем Филипом Цептером в 1986 году в Австрии.

Zepter International представлена на пяти континентах в более 40 странах мира. Компании принадлежат семь заводов в Швейцарии, Германии и Италии.





Zepter производит под своим брендом:

бытовую и кухонную технику;

посуду и столовые приборы;

медицинские аппараты Bioptron;

очки Tesla Lightwear;

косметику Swisso Logical и многое другое.

Адрес шоурума: Мирабадский р-н, ул. Саид Барака, 62.

Ориентир: напротив кофейни «ЧайКоф».

Телефон: (+998) 99−780−99−89.

Сайт: zepter.com

Instagram: @zepter_uzbekistan_official

Telegram: t.me/zepter_uzbekistan

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