Роспотребнадзор обязал провести вакцинацию 60% работающих москвичей, сообщил ТАСС.

Как уточняется в постановлении, подписанном главой столичного управления Роспотребнадзора, обязательная вакцинация должна коснуться сотрудников предприятий, работающих в сферах торговли, услуг, общественного питания, ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов и т. д.

«Эпидемиологическая ситуация по данной [коронавирусной] инфекции в городе Москве расценивается как неблагополучная <...> Отмечается рост числа заболевших лиц, активно посещающих общественные места (торговые центры, развлекательные площадки, спортивные мероприятия, парки, бары, рестораны) и пользующихся общественным транспортом», — говорится в документе.

Интенсивность распространения заболевания возросла с 6 июня, когда прирост за сутки составил 11%, а в последующие дни до 20%. При анализе заболеваемости установлено, что чаще болеют люди трудоспособного возраста от 18 до 60 лет, удельный вес которых составляет 60%. При этом из числа заболевших работающее население составляет 73%, дети — 13%, пенсионеры — 14%.

Обязательную вакцинацию для работников контактных сфер также объявили в Московской области.